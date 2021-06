Yanick Jean et Richard Martel croient que tout est possible pour le CH

Alors que le CH a éliminé la deuxième meilleure formation de l’actuelle saison, plusieurs partisans du Tricolore visent maintenant les grands honneurs.

Parmi eux, le directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean.

Quand tu vois des situations comme ils ont vécu depuis le début des séries. Tu vois de match en match comment ils ont progressé, comment ils sont de plus en plus solides dans leur structure, dans leur manière de jouer. Et que tout le monde est tellement dédié à la cause. Avec un gardien qui peut faire des miracles, je pense que Sky is the Limit , dit-il.

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord et ancien entraîneur des Saguenéens de Chicoutimi, Richard Martel analyse, lui aussi, la recette du succès du club montréalais.