Le traitement des demandes de résidence permanente au ralenti depuis la pandémie

La fin de la quarantaine pour les voyageurs vaccinés annoncée lundi a donné un vent d’espoir à de nombreux immigrants qui attendent de venir s’installer au Canada.

On sait qu’une fois que l’on est accepté, on va pouvoir venir, ça y est. La question qui reste en suspens c’est : Quand le gouvernement va-t-il finaliser notre dossier?

Sandrine et Nicolas Rees vivent en Normandie, en France. Depuis un voyage en Colombie-Britannique il y a trois ans, ils rêvent de venir s’installer à Vancouver avec leur petit garçon de cinq ans.

Ils attendent depuis des mois que leur demande de résidence permanente soit traitée. Le couple a présenté une demande de résidence permanente à titre de travailleurs qualifiés avec le programme Entrée Express juste avant la pandémie, en février 2020. Tous les deux sont consultants informatiques.

On a vendu notre maison, on est complètement vaccinés, on est prêt.

Une citation de :Nicolas Rees