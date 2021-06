La foule rassemblée au Centre Bell fait sourciller des organisateurs d'événements

Forcés de revoir la formule de leurs événements en raison des mesures sanitaires strictes imposées par le gouvernement, ces organisateurs étaient loin de se réjouir en voyant les milliers de personnes réunies dans les rues de Montréal pour célébrer la victoire de la Sainte-Flanelle.

C'est difficile de ne pas être choqués, lorsqu'on voit ça. Après, on se retourne et on voit les mesures sanitaires qu'on a à respecter. Le protocole, ça nous prend à peu près une heure le remplir. Un moment donné, il y a de l'incompréhension. On sent que c'est de l'injustice. On ne comprend pas pourquoi c'est possible là, mais ce n'est pas possible pour nous , souligne le vice-président du festival Rock la Cauze de Victoriaville, Yanick Poisson.

Nous, on n'est pas capables d'avoir un festival avec 5000 personnes. On trouve que c'est deux poids, deux mesures, il manque de cohérence. Une citation de :Yanick Poisson, vice-président du festival Rock la Cauze de Victoriaville

Rock la Cauze doit se tenir les 5, 6 et 7 août dans le stationnement arrière du Colisée Desjardins de Victoriaville. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Celui-ci déplore que le gouvernement n'ait pas assoupli davantage les normes imposées aux événements estivaux extérieurs.

Il y a un temps pour confiner, mais il y a un temps aussi pour relâcher. On leur demande, bien honnêtement, de nous donner un peu de lousse pour continuer. Une citation de :Yanick Poisson, vice-président du festival Rock la Cauze de Victoriaville

Yanick Poisson n'est pas le seul à critiquer la gestion de la foule au Centre Bell. L'organisatrice du Sherblues & Folk, Suzanne-Marie Landry, partage son opinion.

Hier [jeudi], il y avait déjà des rassemblements au centre-ville de Sherbrooke. Les gens se levaient sans masque et on était obligés d'envoyer le service de sécurité pour leur demander de mettre le masque. On devait leur demander de se rasseoir. [...] Ça, c'est quelque chose qui est très dur à contrôler, les gens ont tellement besoin de liberté actuellement , indique-t-elle.

Mme Landry assure toutefois qu'elle comprend que les gens aient souhaité profiter d'un peu de liberté en ce jeudi historique.

Je n'ai pas vraiment été surprise, parce que tous les éléments étaient réunis hier pour avoir des foules assez impressionnantes. Entre autres, la fête nationale, qui génère toujours des foules majeures. Aussi, la pleine lune, puis le match de hockey, évidemment, c'est une religion le hockey au Québec, alors c'est certain qu'il allait y avoir des rassemblements.

Des effets positifs sur la société, assure la santé publique

Questionné au sujet de cette foule imposante qui a célébré la victoire du Canadien dans les rues, jeudi, le directeur de la santé publique en Estrie, Dr Alain Poirier, affirme être préoccupé par la sécurité des gens rassemblés. Toutefois, il souligne que la victoire du Tricolore a son lot de bienfaits.

J'étais heureux pour les Canadiens, mais effectivement, j'espère que ces jeunes-là étaient tous vaccinés, et qu'ils portaient tous le masque. De loin, on en voyait qui n'avaient pas leur masque, ça c'est sûr. [...] On va avoir le temps de voir s'il y a des dommages associés au non-respect des mesures.

En attendant, ça a eu beaucoup d'effets positifs sur plein d'autres déterminants de la santé, cette belle victoire de nos amis les Canadiens. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Selon lui, ce bref retour à la vie d'avant la pandémie permet notamment une diminution de la détresse et de l'isolement ainsi qu'un regain de joie et de solidarité.

Avec les informations de Titouan Bussiere