Une application qui profite aux producteurs locaux

L’application, lancée à la fin de l’été dernier par l’Union des producteurs agricoles (UPA), permet aux consommateurs de s’approvisionner en produits locaux ou de planifier une virée gourmande dans les régions du territoire québécois.

Hausse des ventes

Les producteurs remarquent un intérêt croissant pour les produits locaux, à tel point qu’à la ferme Syldia, de Neuville, des travaux sont déjà en cours pour doubler la superficie de la boutique.

L'application nous a vraiment offert une belle vitrine. On a plusieurs clients qui nous ont découverts en faisant une recherche sur l'application. On est vraiment contents d'avoir des retombées. C'est gratuit et c’est un plus pour les producteurs , affirme Anne-Sophie Paquet de la ferme Syldia de Neuville.

Anne-Sophie Paquet de la ferme Syldia de Neuville. Photo : Radio-Canada/Camille Carpentier.

Plusieurs producteurs ont été ajoutés cette année à Mangeons local plus que jamais! Des circuits thématiques ont aussi été élaborés et d’autres s’ajouteront par région au cours de l’été.

L’application permet aussi maintenant de repérer des restaurants participant au programme Aliments du Québec au menu ou de recevoir des notifications en cours de route sur la présence de producteurs locaux à proximité.

Médé Langlois avec un client Photo : Radio-Canada / Camille Simard

Le coloré Médé Langlois, de la ferme Chez Médé, salue l’initiative. C'est comme ça qu'on va voir la valeur de notre terroir. Ce ne sont pas les supermarchés qui vont aider le terroir. Nous devons le faire nous-mêmes. Le terroir, ce n'est pas les supermarchés, c'est nous. Ça, c'est sûr , lance-t-il.

Le fait de recevoir la clientèle directement à la ferme permet aussi aux producteurs d’éliminer les intermédiaires et donc de gagner de meilleurs revenus.

Nous, notre entreprise est 100 % basée sur la vente directe. Si on n'a pas de client, on ne peut pas avoir d'argent, être capables de vivre. Ça nous permet de payer nos factures et de dire aux gens merci de nous encourager , raconte Anne-Sophie Paquet.

L'humain derrière le produit

Mais les producteurs insistent pour dire que ça va plus loin que ça. Un lien se tisse entre le producteur et le consommateur.

C'est vraiment en plus d'apprendre aussi qui on est. Oui, vous achetez un produit, mais c'est aussi l'histoire qui va derrière le produit, nos valeurs , ajoute Anne-Sophie Paquet.

Bénéfice pour les clients

Les utilisateurs de l’application peuvent aussi tirer un bénéfice autre qu’alimentaire de leurs achats cette année.

En numérisant les codes QR affichés dans les fermes participantes, les utilisateurs cumulent des Locaux dollars échangeables dans la boutique en ligne de l’UPA.

Plus de 1000 entreprises sont inscrites à Mangeons local plus que jamais! L’application a été téléchargée 20 000 fois jusqu’à présent selon l’UPA.

Avec les informations de Camille Carpentier.