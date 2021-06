COVID-19 : 56 nouveaux cas et aucun décès supplémentaire en Saskatchewan

Parmi les nouveaux cas, 16 se trouvent à Saskatoon, et 9, à Regina.

Depuis le début de la pandémie, 48 646 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan.

Selon les autorités sanitaires, 52 personnes de plus se sont remises de la maladie, et le nombre de cas actifs est maintenant de 609.

Le gouvernement annonce qu’il y a 78 hospitalisations à travers la province. Douze patients se trouvent actuellement aux soins intensifs.

Les autorités indiquent également qu’elles ont effectué 1812 tests de dépistage au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 909 513 le nombre total de tests effectués dans la province.

La vaccination progresse

Au cours de la journée de jeudi, 20 988 doses de vaccins ont été administrées, annonce la Saskatchewan. En tout, 1 069 657 doses ont été administrées depuis le début de la campagne de vaccination de masse.

La province indique qu’à ce jour 80 % des personnes âgées de plus de 40 ans et 75 % des personnes de plus de 30 ans ont reçu leur première dose. Ce chiffre passe à 71 % pour les personnes de plus de 18 ans.

En tout, 69 % des personnes de plus de 12 ans ont reçu leur première dose.