La sortie du film Dune est repoussée de 3 semaines

Selon The Hollywood Reporter, le studio aurait reporté la sortie du film pour éviter la concurrence du film de la série James Bond Mourir peut attendre (No Time to Die), qui prendra l’affiche le 8 octobre.

D’autres productions de Warner Bros ont également changé de date de sortie, comme Cry Macho, de Clint Eastwood, un film qui sera projeté à compter du 17 septembre au lieu du 22 octobre.

Dune met en vedette Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac et Josh Brolin. Le film de Denis Villeneuve sera également présenté en première mondiale le 3 septembre à la Mostra de Venise.

Dune sortira en même temps que les films Last Night in Soho, d’Edgar Wright, et The French Dispatch, de Wes Anderson, qui met lui aussi en vedette Timothée Chalamet.

Ce sont donc des films attendus qui figureront dans la programmation des cinémas à l'automne.

Avec les informations du Hollywood Reporter