1er juillet et pont Pierre-Laporte : le grand défi des déménageurs

Les travaux prévus entre le 27 juin et le 7 juillet sur le pont Pierre-Laporte posent de nombreux défis pour les déménageurs et leurs clients. Plusieurs déménagements sont déjà retardés et risquent de coûter plus cher en raison des ralentissements prévus.

Déménagement Alex Lajeunesse a dû réduire le nombre de déménagements par jour et par équipe, notamment en raison de la congestion prévue dans la journée. Les équipes devront également faire plus d'heures.

Les départs pour la Rive-Sud vont être le matin. Normalement, on revient vers midi ou 13 h. On commence le deuxième déménagement vers 14 h, mais là on va peut-être plus débuter vers 15 h ou 16 h , explique le propriétaire Robert Michaud. Ses équipes vont devoir débuter une heure et demie plus tôt que d'habitude, autour de 6 h du matin.

Ce sont des prix à l'heure en raison des situations comme ça, pour le trafic , ajoute Robert Michaud. On a avisé tous nos clients de la Rive-Sud entre le 27 et le 7 juillet. Ils étaient contents de mon appel. Ils pensaient que j'appelais pour annuler le déménagement , précise-t-il.

Des clients, comme Michel Deschênes, sont donc conscients qu'ils devront payer plus cher. Ce dernier doit s'installer sur la Rive-Sud le 28 juin. C'était déjà planifié depuis plusieurs mois. On est prêt à partir et il faut que ça se fasse , explique-t-il.

On n'a pas d'autre alternative. Il faut être patient. Espérons qu'il n'y aura pas trop de trafic, mais j'en doute fort , ajoute le nouveau retraité.

Retard l'après-midi

Les déménagements prévus l'après-midi risquent de poser problème.

Les déménageurs seront rivés à leur GPS afin de faciliter leur déplacement. Photo : Radio-Canada

On s'attend à vraiment beaucoup de retard, c'est sûr, en après-midi , dit Chantal Paquet, propriétaire de Déménagement à prix modique Inc. Même si ce n’est pas sur le côté de la Rive-Sud, Sainte-Foy, ça va bouchonner. On s'attend à ce que ça bloque un peu , ajoute-t-elle.

Les clients sont avisés des retards potentiels ou de changements d'horaires. D'autres ont carrément dû revoir leur date de déménagement. On a déjà appelé tous nos clients qui sont dans cette période-là pour les déplacer, offrir des options, déplacer à d'autres dates qui ne sont pas dans cette période de 10 jours ou simplement pour ceux qui sont sur la Rive-Sud, plutôt que d'arriver à 7 h le matin, on va traverser le pont à 5 h du matin , explique Mme Paquet.

Outre la période du 27 juin au 7 juillet, d'autres importants travaux sont prévus du 8 au 18 août sur le pont Pierre-Laporte.

