Pas de coup d'éclat prévu pour les Saguenéens au repêchage

Les Sags ont procédé à plusieurs transactions majeures mercredi et ne parleront pas avant la deuxième ronde avec la 35e sélection au total. La première ronde sera présentée vendredi soir alors que les rondes 2 à 14 auront lieu samedi.

L’état-major de la formation chicoutimienne, avec l’entraîneur-chef et directeur général Yanick Jean en tête, se réunira sur la surface du centre Georges-Vézina pour procéder à la sélection de leurs futurs espoirs.

On reste à l’affût. Par contre, c’est un repêchage pour nous qui est très différent des autres. Oui, on a une certaine évaluation, mais on n’a pas une évaluation complète étant donné que les joueurs n’ont pas joué. Ce serait étonnant, de notre côté, de voir une transaction , a indiqué Jean.

L’attaquant Vincent Collard, des Élites de Jonquière, a été répertorié au troisième rang parmi les plus beaux espoirs disponibles, selon la Centrale de soutien au recrutement de la LHJMQ.