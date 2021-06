L'Union des chefs autochtones de la C.-B. réclame la démission de la ministre Bennett

La ministre Carlolyn Bennett a présenté des excuses après avoir suggéré, dans un message privé, que la députée indépendante était préoccupée par l’obtention de sa pension lorsqu’elle exhorte le premier ministre Justin Trudeau à ne pas déclencher d’élections hâtives dans la foulée des découvertes de sépultures près d'anciens pensionnats pour les Autochtones.

Les élus fédéraux ont droit à une pension après avoir cotisé au régime pendant au moins six ans. Si une élection devait avoir lieu avant le 19 octobre 2021, Mme Wilson-Raybould n’y aurait pas droit.

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a présenté ses excuses jeudi. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Un message jugé raciste

Les excuses de la ministre ne suffisent pas à effacer l'extrême insensibilité, la méchanceté et l'ignorance démontrées à travers ce message raciste , écrit l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, dans une lettre ouverte.

Votre façon d'insinuer que la lutte de la députée Jody Wilson-Raybould pour l'égalité et la justice n'est motivée que par une pension est catégoriquement fausse, misogyne et condamnable , dit la lettre signée par les chefs autochtones Stewart Phillip, Don Tom et Judy Wilson.

Selon eux, le message est particulièrement troublant venant de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, qui a un mandat de la plus haute importance pour protéger et faire avancer le titre, les droits et le bien-être des Autochtones .

La députée de Vancouver-Granville, Jody Wilson-Raybould, lors d'une allocution au forum sur la justice autochtone. Photo : Radio-Canada / Chantelle Bellrichard

Justin Trudeau est déçu

Le premier ministre, Justin Trudeau, se dit déçu des propos tenus par sa ministre. Ce que la ministre Bennett a fait a été une erreur, [elle a] manqué de respect et a fait beaucoup de peine.

C'est approprié et important qu'elle se soit excusée sincèrement et profondément parce que les peuples autochtones dans ce pays vivent des moments très difficiles , dit-il.

Interrogé sur le bien-fondé de la maintenir en poste, le geste ayant pu miner la confiance des peuples autochtones envers cette interlocutrice, Justin Trudeau a dit avoir parlé à Mme Bennett vendredi matin, et sa déclaration a laissé peu de doutes sur ses intentions.

Je connais le cœur et l'effort qu'elle y a mis depuis des années, et nous comprenons tous les deux qu'il y a maintenant encore plus de travail devant elle, et je sais que nous le ferons ensemble.

Avec les informations de La Presse canadienne