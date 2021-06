En images | Les scènes du FestiVoix en formule distancée

Le FestiVoix 2021 présentera trois scènes différentes, à trois endroits différents.

La scène Loto-Québec, située aux abords du fleuve Saint-Laurent peut accueillir entre 700 et 900 personnes, avec les mesures sanitaires en place. Des artistes comme Marie-Mai et Fouki vont s'y produire pendant le festival.

Encore vendredi matin. des équipes travaillaient à préparer la première soirée du FestiVoix de 2021. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

La seconde, la scène du Parc portuaire peut accueillir entre 200 et 500 spectateurs. Plus petite, la chanteuse Sarahmée et le groupe Clay and Friends offriront des performances sur cette scène elle aussi située près de l'eau. Des tabourets jaunes et des bidons d'essence recyclés en table vont servir aux personnes présentes.

Une autre scène, cette fois plus petite, a été installée et va accueillir des bulles familiales à l'aide de tables et de tabourets délimités par des lignes au sol. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

Enfin, une troisième scène présentera des spectacles lors du festival : la scène Hydro-Québec. Située dans le Jardin des Ursulines, la scène sera l'hôte des spectacles de Vincent Vallières et Ariane Moffatt, notamment. Des chaises et des tables ont servi pour faire respecter les mesures de distanciation.

Une troisième scène va accueillir des artistes pendant le festival, cette fois près du musée des Ursulines de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

Le FestiVoix 2021 débutera avec un spectacle de l'artiste autochtone Elisapie dès 18 h vendredi sur la scène Hydro-Québec.