16 nouveaux cas en Nouvelle-Écosse

De ces cas, 11 sont des contacts rapprochés de cas déjà connus et ont été répertoriés parmi un groupe de familles. Il ne s’agit donc pas de transmission communautaire selon les autorités sanitaires.

Les quatre autres cas de cette région et un autre répertorié dans la région sanitaire de l’est sont liés à des voyages.

Il s’agit du plus haut nombre de cas recensés en une journée dans la province depuis le 8 juin. Les cas d'aujourd'hui sont un peu plus élevés que ce que nous avons vu dernièrement, mais la majorité de nos nouveaux cas sont des contacts rapprochés de cas précédemment signalés , a déclaré par voie de communiqué le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse. C'est un rappel important que, même si nous rouvrons et assouplissons les restrictions, il est important de garder vos cercles sociaux restreints, de vous faire vacciner dès que possible et de vous faire tester souvent , a-t-il ajouté.

Deux cas liés à des écoles

Jeudi,deux cas liés à l'école élémentaire Joseph Howe et un cas lié à l'école élémentaire St. Joseph's-Alexander McKay ont été signalés, mais ces cas sont comptabilisés dans les chiffres de vendredi selon la santé publique.

Les deux établissements sont fermés afin de permettre la recherche des contacts rapprochés et un nettoyage en profondeur des bâtiments. Les directions des écoles informeront les familles du calendrier scolaire de la semaine prochaine.

La santé publique entrera en contact avec les personnes qui sont à risque d’infection et recommande à tous les élèves et au personnel de se soumettre à un test de dépistage.

L'école Joseph Howe était déjà fermée en raison d'un cas signalé précédemment.

Un appel à devancer des rendez-vous pour la seconde dose

La Nouvelle-Écosse invite ses résidents qui ont reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19 au plus tard le 20 mai et qui devaient recevoir leur seconde dose au plus tard le 2 septembre à devancer leur rendez-vous.

Des avis par courriel seront envoyés dans les jours qui suivent aux personnes concernées qui ont fourni leur adresse courriel au moment de prendre leur rendez-vous.

Des avis de changement de rendez-vous pour les secondes doses continueront d'être envoyés au cours des prochaines semaines en fonction de l'approvisionnement en vaccins selon les autorités.

Toute personne qui n'a pas fourni de courriel ou qui ne reçoit pas d'avis peut composer le numéro sans frais 1-833-797-7772 pour modifier son rendez-vous.