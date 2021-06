Une fin de semaine de financement pour le Refuge La Bonne Étoile à Rouyn-Noranda

Cette activité de financement, on la fait depuis les tout débuts. L’argent qu’on va amasser va servir principalement à la stérilisation et aux soins des animaux, les opérations, les chirurgies, et autres , explique Valérie Delisle, directrice générale au Refuge La Bonne Étoile.

Elle affirme que les médailles des animaux servent à payer le fonctionnement général du refuge, comme le salaire des employés. Les activités de financement sont donc importantes pour les autres frais.

Le refuge pour animaux la Bonne étoile à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Janis Rivard

Malheureusement, des fois les gens n’ont pas les moyens financiers pour prodiguer les soins nécessaires à leurs animaux. Donc ils se voient soit contraints de les abandonner, soit de les faire euthanasier. À quelques reprises on doit intervenir et les prendre en charge , raconte Mme Delisle. Heureusement, on ne reçoit pas trop d’animaux qui ont besoin de soins , conclut-elle.

Au contraire, la SPCA de Val-d’Or fait des activités de levée de fond au cours du mois de juin parce que les animaux recueillis ayant besoin de soins occupent près de 75 % de leur temps.

La dernière année a été exceptionnelle pour les refuges de la région. Les taux d’adoption ont été beaucoup plus élevés que les années précédentes.

La vague d’abandon tant attendue n’est toutefois pas encore survenue à Rouyn-Noranda. Il y a eu un peu plus d'abandons au cours du printemps, mais Mme Delisle affirme que c’est une hausse qui revient chaque année.

On commence à voir quelques petits cas d’animaux qui reviennent par manque de temps ou le retour au travail et tout ça, mais ce n’est pas encore hors de contrôle, dit-elle.

L'arrivée du 1er juillet et de la période des déménagements ne semblent pas inquiéter Mme Delisle. Contrairement à la grande région de Montréal ou des grands centres, ce n’est pas si pire que ça en région au niveau des abandons pour les déménagements. C’est certain qu’on a une petite augmentation, mais on est prêts , déclare la directrice générale du refuge.

Elle estime que la hausse annuelle pour le mois de juillet est de 5 % à 10 % chaque année.