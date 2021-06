C'est le cas de Guylaine Perron, qui devait quitter son grand logement pour un plus petit appartenant au même propriétaire à la mi-juin. Elle doit toutefois garder ses biens entreposés pour le moment, car son propriétaire refuserait de lui donner accès à son nouveau logis.

J'ai signé un bail le 5 mars et mon propriétaire refuse de me donner les clés pour le mois de juillet , raconte-t-elle.

Devant ce problème, la dame s'est tournée vers l'organisme Action location ainsi que le Tribunal administratif du logement, dans l'espoir de trouver un toit pour le 1er juillet. Elle soupçonne que des dégâts liés à des refoulements d'égouts dans son appartement sont à l'origine des agissements de son propriétaire.

Il ne faisait rien pour les dégâts que ça occasionnait dans le sous-sol. Il a commencé à niaiser avec les clés au nouveau loyer à cause de ça, parce que j'ai porté plainte contre lui à la Ville , croit-elle.

Malgré ses déboires, Mme Perron tient à faire honorer son bail. Elle craint de se retrouver à la rue si elle essaie de chercher un autre appartement.

Selon la directrice générale d'Action location, France Boulanger, les craintes de la dame sont bien légitimes.

Il y en a qui quittent Drummondville et leur emploi en même temps, parce qu'ils ne se trouvent rien ici. Une citation de :France Boulanger, directrice générale d'Action location

Guylaine Perron n'est d'ailleurs pas la seule dans sa situation. Les familles qui risquent de se retrouver sans logis au premier juillet se comptent par dizaines à Drummondville.

Au moment où on se parle, 80 ménages sur le territoire de la MRC n'ont toujours pas de logement en vue du 1er juillet et 36 d'entre eux n'ont pas non plus d'options temporaires pour se reloger, donc risquent de façon critique d'être à la rue le 1er juillet , souligne David Bélanger, directeur général de l'Office d'habitation Drummond.

Celui-ci lance d'ailleurs un message aux locataires à l'approche de la date fatidique.

Lorsque les logements sortent sur le marché, les gens doivent être très rapides pour contacter le propriétaire, se déplacer, aller visiter et prendre une entente.

Les gens n'ont pas cette année le luxe de magasiner, d'attendre ou de réfléchir. Lorsqu'un logement répond à leurs besoins, les gens doivent signer! Une citation de :David Bélanger, directeur général de l'Office d'habitation Drummond

Guylaine Perron, elle, espère toujours que sa signature sur son bail lui permettra de demeurer à l'abri de la rue au début du mois prochain.

D'après le reportage de Jean-François Dumas