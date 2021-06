Johnny Wylde à l’écoute des anciens du pensionnat de Saint-Marc

À titre de coordonnateur des anciens, Johnny Wylde est leur personne-ressource au sein du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni.

Son travail a commencé avec la Commission de vérité et réconciliation, où il a accompagné et soutenu les survivants qui voulaient témoigner de leur vécu au pensionnat. La même année, il a organisé la marche de la guérison, qui a réuni à Pikogan de nombreux anciens du pensionnat provenant des communautés anichinabée et atikamekw.

Lors de la cérémonie qui a précédé la marche pour les enfants de Kamloops, samedi dernier, Johnny Wylde a posé le geste symbolique de réconfort en répandant du tabac. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une grande part de son travail, encore aujourd’hui, consiste à être à l’écoute des anciens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de soutien. Il y en a qui viennent ici et qui veulent partager, pas nécessairement parler du pensionnat, mais parler de ce qu’ils n’ont pas eu quand ils étaient jeunes. Ils ont perdu un peu la langue, la culture, et puis tout ça. Des fois, c’est des rencontres individuelles, des fois en groupe. C’est souvent du monde qui vient ici ou bien me rencontre ou m'appelle. Tu veux venir dans mon camp? J’aimerais ça jaser. Des fois, ils ne me racontent pas une histoire de Saint-Marc, mais ça [leur] a fait du bien de voir quelqu’un , explique-t-il.

Des fouilles à Saint-Marc

Les récentes découvertes d’ossements sur les terrains de certains pensionnats dans l’Ouest canadien ont ravivé beaucoup de vieilles blessures chez les anciens. Johnny Wylde est aux premières loges. La semaine dernière, il a organisé avec les anciens une marche symbolique de l’ancien pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery jusqu’à Pikogan, à la mémoire des enfants de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Ce n’est pas juste Kamloops, c’est partout. On veut qu’il y ait des fouilles à Saint-Marc. Une citation de :Johnny Wylde

L’idée de faire des fouilles ici fait son chemin.

Pour faire des fouilles aujourd’hui, on n’a pas besoin de creuser, tout se fait à la machine. On veut qu’ils le fassent, tout ce terrain-là. Espérons qu’on ne trouvera rien. Il y a du monde qui dit qu’ils ont perdu des enfants là, mais il faut y aller pareil. Il faut faire quelque chose. Sinon, plus tard, on va le regretter. On a des appels. "Peut-être là que j’ai perdu ma soeur, peut-être là que j’ai perdu ma fille." Il y en a un qui pleurait au téléphone. Prends ton temps. Il fallait le soutenir dans [...] ce qu’il vivait. Imagine ceux qui n’appellent pas. Il y en a beaucoup encore , croit-il.

Un site culturel

Johnny Wylde est aussi là pour soutenir les anciens dans leurs projets. Il y a environ quatre ans, ils ont exprimé la volonté d’investir une partie de la compensation reçue de gouvernement fédéral pour leur passage dans les pensionnats dans un site culturel.

Le site culturel comporte aussi des tentes où l'on peut procéder à la cuisson des mets traditionnels anichinabés. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Celui-ci sert à partager, à transmettre la culture anichinabée, à toutes les générations. Une sorte de pied de nez aux pensionnats qui cherchaient à faire disparaître cette même culture.

On avait ramassé 71 000 $. Au lieu de faire des projets à eux autres, ils ont fait un pot et ils ont dit : "On construit". On a construit une tente, un plancher pour qu’ils aient une place. Ils s’en vont là, c’est à eux autres. On l’a appelé le site culturel. Il y a tout le temps du monde. Des réunions. Des jeunes qui vont là. Le but, c’est de réapprendre la culture, la langue. J’avais perdu ma langue à un moment donné. C’est quand je suis retourné chez nous que j’ai réappris ma langue. Quand j’ai fini l’école ici, je suis allé dans le bois avec mes parents. C’est la même chose qu’on veut montrer, comment on dépèce un orignal, un castor, des outardes. Préparer la cuisson. Ce sont tous des aînés qui font ça , raconte-t-il.

Le site culturel est toujours en développement. On y a ajouté un bloc sanitaire et un entrepôt dans la dernière année.

On prévoit aménager un congélateur pour conserver la viande. Un bâtiment où l’artisanat traditionnel pourra être enseigné sera construit cet été. On fait les activités qu’ils veulent avoir. C’est eux autres, les anciens, qui décident. "On veut faire ça"; comme ça, nous on est là pour le faire , précise Johnny Wylde.

Un rôle fixé d'avance

Johnny Wylde était prédestiné à ce rôle de coordonnateur des anciens. Il a travaillé en toxicomanie pendant neuf ans au sein de la communauté.

De nombreux souliers et toutous ont été déposés au pied du monument et des panneaux d'interprétation du lieu de commémoration de l'ancien pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Je voyais déjà les anciens en toxicomanie. Ils ont arrêté de consommer depuis. Plus personne ne consomme dans notre âge. Ils vont dans le bois, font des enseignements, ils essaient de redonner. On va commencer à faire du tambour. J’ai fait faire des baguettes. Le gros tambour, on va le sortir, on va les inscrire et il y en a un qui va montrer comment jouer du tambour. C’est ça, ma job. La culture, le pensionnat, ça vient de là. Tout vient de là. Ce qu’on a perdu. J’aime bien ça , confie-t-il.

Il a aussi vécu le pensionnat pendant cinq ans, de 1960 à 1965.