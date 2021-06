Le Saguenay-Lac-Saint-Jean frappé par une pénurie de techniciens de son

Après près d'une année et demie d'arrêt, bien des pigistes du monde du spectacle ont réorienté leur carrière ou travaillent désormais pour des salles de spectacle.

On a plusieurs spectacles dans plusieurs salles. Donc, on a besoin de beaucoup de personnel dans une courte période de temps. On a donc de la misère à trouver les bonnes personnes , témoigne la directrice technique de Diffusion Saguenay et du Festival international des arts de la Marionnette, Isabeau Côté.

La pause forcée qui s’est échelonnée sur plusieurs mois a accentué le problème de main-d’oeuvre qui ne date pas d'hier.

Ça a pris presque un an, voire un an et demi, avant qu'on puisse réengager des gens. Ces gens-là cherchent un autre travail et c'est bien normal. On ne veut pas rester à la maison pendant un an et se tourner les pouces , ajoute-t-elle.

Les professionnels concernés pourraient être rebutés de retrouver les horaires irréguliers de l’industrie. Les spectacle se déroulent la plupart du temps les soirs, les fins de semaines et l'été.

Les gens ont pris du recul, ils ont pris goût à rester plus tranquilles. Présentement, il y a un défi. Ils ont connu des vacances d'été, des vacances du temps des fêtes et là on reprend les soirs et les fins de semaine. Faut se remettre en selle , souligne la directrice générale de Diffusion Saguenay Isabelle Gagnon.

Certaines productions ont dû recruter des employés à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour répondre aux besoins. On est quand même assez chanceux. On fait venir un sonorisateur de Montréal, de Québec, de Trois-Rivière. C'est certain que ça occasionne des frais , explique Robert Doré de Québec Issime.

Le producteur demeure positif quant à un certain retour à la normale. Il faut être patient et faire certains compromis. Pour les salles, je pense que c'est un peu plus compliqué que nous, mais ils vont y arriver. Les gens de l’industrie culturelle sont créatifs. On est habitué de se revirer de bord sur un dix cennes , conclut-il.

D'après les informations de Kenza Chafik