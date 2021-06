La découverte des 751 tombes non marquées sur le site d’un ancien pensionnat pour Autochtones en Saskatchewan a incité le chef de la Première Nation de Shamattawa, au Manitoba, à abaisser les drapeaux du Canada dans sa communauté.

C’est un génocide qui s’est produit, mais le gouvernement libéral ne le voit pas comme ça, et donc nous avons décidé, cette année, d’annuler la fête du Canada , affirme le chef de la Première Nation, Eric Redhead.

Ce sera un jour sombre, un jour pour se souvenir, un jour pour réfléchir et passer à l’action , ajoute-t-il.

Vendredi, le chef de la Première Nation allait écrire une lettre officielle informant les membres de sa communauté qu’aucune célébration n’aurait lieu le 1er juillet. Plutôt que de porter du rouge, il encourage les membres à porter des vêtements de couleur orange, pour rendre hommage aux petits enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison .

Cette semaine, la Première Nation de Cowessess a révélé avoir trouvé environ 751 tombes non marquées dans un cimetière situé près de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval, en Saskatchewan.

La Première Nation de Cowessess affirme avoir trouvé des centaines de tombes non marquées sur le site de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval. Il y a déjà aussi quelques tombes marquées sur le site. Photo : Radio-Canada / CBC News

En mai, la Première Nation Tk'emlups te Secwépemc a découvert les restes de 215 enfants près du pensionnat pour Autochtones de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Au Manitoba aussi, des recherches sont en cours pour retrouver des tombes d’enfants vivant dans les pensionnats.

La découverte faite à Kamloops a entraîné un réveil et une prise de conscience collective chez les non-Autochtones, ainsi que la tenue de veillées aux flambeaux partout au pays.

Elle a été suivie d’appels lancés aux gouvernements pour que soient financées d’autres recherches de restes d’enfants, morts alors qu’ils étaient pensionnaires de ces établissements. Des appels s’adressent aussi à l’Église catholique pour qu’elle reconnaisse ses responsabilités et le rôle qu’elle a joué alors qu’elle gérait un grand nombre de ces pensionnats pendant des dizaines d’années.

Nous avons toujours célébré notre relation avec le gouvernement fédéral, explique Eric Redhead. Au cours des années passées, nous avons eu des défilés du jour du Canada, des barbecues, nous avons souligné la signature des traités.

Le chef de la Première Nation de Shamattawa, Eric Redhead. (archives) Photo : CBC / Tyson Koschik

Mais, avec tout ce qui se passe entourant la découverte de ces petits bébés, de ces enfants enterrés dans des tombes non marquées […] nous pensons que cette année n’est pas une année de célébration de la relation entre le Canada et les peuples autochtones.

Aucun pays n’est parfait

Aucun pays n’est parfait, absolument aucun sur cette planète, mais le Canada s’en rapproche plus que beaucoup d’autres , a déclaré le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister. Il répondait, jeudi, à une question portant sur la pertinence de célébrer la fête du Canada cette année.

Je ne pense pas que le fait de contester les célébrations de la fête du Canada soit la meilleure façon d’aller de l’avant, a-t-il ajouté. Je pense que nous devons célébrer notre pays et que nous devons aussi le faire sans complaisance.

Cette semaine, le Manitoba a annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars destiné à la recherche de tombes dans les anciens pensionnats.

Brian Pallister a rappelé qu'il était important que la province offre son appui pour ces recherches, mais qu’elles devraient être menées par les Premières Nations.

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, a appelé les Manitobains à se joindre à l'Entente relative aux Autochtones de Winnipeg  (Nouvelle fenêtre) afin de transformer les pensées et les prières en action communautaire là où ça compte le plus .

Participer ou non à la fête du Canada sera une décision que tous les Canadiens auront à prendre, y compris les Winnipégois, indique le maire Brian Bowman. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Alors que les Canadiens se préparent à la fête du Canada, je demande aux Canadiens et aux Winnipégois de réfléchir au cadeau qu’est la réconciliation pour notre pays , a déclaré le maire pendant la rencontre du conseil municipal, jeudi.

Un partenariat terni

Des appels à annuler la fête du Canada se font entendre partout au pays, et un rassemblement est prévu à Winnipeg, le 1er juillet, à 13 h, à l’angle de l'avenue Portage et de la rue Main.

La page Facebook du rassemblement intitulé Every Child Matters Walk ( Marchons parce que chaque enfant compte ) demande à la population de ne pas fêter un pays qui a tenté de se débarrasser [des peuples autochtones] le 1er juillet et de plutôt venir marcher et prier avec [eux] .

Le conseiller municipal de Transcona, Shawn Nason, a demandé au maire ce qu’il pensait des appels à annuler la fête du Canada, au moment où des villes comme Victoria, en Colombie-Britannique, ont choisi de ne pas souligner cette journée.

Un rassemblement est prévu le 1er juillet à l'angle de l'avenue Portage et de la rue Main, dans le cadre d'un mouvement pour annuler la fête du Canada. (archives) Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Brian Bowman a répondu que la Ville n’avait pas de rôle formel dans l’organisation des activités.

Ce sera, évidemment, une décision que les Canadiens d’un océan à l’autre auront à prendre, y compris les Winnipégois , a-t-il ajouté.

Ce que j’aime de ce pays, c’est que nous pouvons, chaque jour, nous lever et travailler fort pour faire du Canada un pays plus fort, et je célébrerai cela , a-t-il ajouté.

Brian Bowman a aussi affirmé que le Canada a failli à ses responsabilités de maintenir la paix et le partenariat avec les peuples autochtones qui sont inscrits dans les traités.

Le chef Eric Redhead est d’accord avec lui. En ce moment, dit-il, ce partenariat est terni.

Tous les drapeaux du Canada qui flottaient sur les bureaux gouvernementaux de la communauté ont été descendus et le resteront jusqu’à ce que le gouvernement fédéral reconnaisse officiellement que ce qu'il s’est passé dans les pensionnats est un acte de génocide, dit Eric Redhead.