La campagne de vaccination va bon train dans le Nord-du-Québec

De plus, 78 % des personnes âgées entre 40 et 49 ans ont reçu une première dose de vaccin.

Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James, indique que les personnes de 18 à 39 ans sont moins nombreuses à se rendre dans les centres de vaccination.

On pense que c'est plus une difficulté d'adhésion et non de prendre rendez-vous. Les 18-39 ans sont habitués de fonctionner avec Internet pour la prise de rendez-vous, c'est très facile. Donc on pense que c'est davantage au niveau de l'adhésion. Ils se sentent quand même protégés étant donné leur jeune âge. Ce sont des personnes qui sont probablement en très bonne santé, alors ils se sentent protégés. Maintenant, c'est important pour nous qu'ils puissent nous aider à avoir une couverture vaccinale pour l'ensemble des citoyens de plus de 75 % , dit-elle.

Nathalie Boisvert est aussi préoccupée par la pénurie de personnel dans plusieurs secteurs au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James.

C'est sûr que pour les équipes,on ressent une fatigue. On souhaite pour tout le monde le plus de vacances possible pour que l'on puisse vivre un automne avec une couverture vaccinale la plus élevée possible. S'il y avait des variants et une quatrième vague, que les gens puissent être vaccinés, pour être plus sécuritaires passer au travers de tout ç a, souligne Nathalie Boisvert.

Dans son dernier bilan hebdomadaire, le CRSSS de la baie James recensait que trois groupes d'âge sont toujours en voie d'atteindre l'objectif visé de 75 %.