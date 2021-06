Dans une lettre au personnel qui a été subséquemment obtenue par Radio-Canada, la présidente-directrice générale par intérim du Musée s’excuse du fait que les employés reçoivent souvent plus d’informations sur la situation à l’interne de la part des médias que de leurs dirigeants.

Caroline Dromaguet ajoute qu’elle ne peut rien dire quant au prochain PDGprésident-directeur général du Musée canadien de l’histoire tant qu’il n’y aura pas une annonce officielle. Radio-Canada a déjà révélé qu’un candidat nommé Henry Kim a été identifié par le gouvernement fédéral comme étant le prochain directeur de l’institution.

Je sais qu’il y a beaucoup de frustration, de confusion et de colère , admet Mme Dromaguet dans sa lettre, où elle parle d’un vide dans les communications .

Caroline Dromaguet, PDG par intérim du Musée canadien de l'histoire (Archives) Photo : Radio-Canada

Ces commentaires de Mme Dromaguet reflètent fidèlement les dires de plusieurs sources qui ont parlé à Radio-Canada d’une situation très tendue au sein du Musée, au cours des dernières semaines. Ces sources se sont confiées sous le sceau de la confidentialité, car elles n’ont pas le droit de s’exprimer publiquement.

Le Musée canadien de l’histoire est une société d’État qui est responsable de la gestion du musée du même nom situé à Gatineau, aux abords de la rivière des Outaouais, de même que du Musée canadien de la guerre situé à Ottawa.

Le dossier O’Neill

La lettre de Mme Dromaguet offre plus de détails que les communications précédentes du Musée sur la plainte qui a été déposée, en juillet 2020, contre l’ancien PDGprésident-directeur général du Musée, Mark O’Neill. Ce dernier a pris sa retraite en avril, deux mois avant la fin officielle de son deuxième mandat de cinq ans à la tête du Musée.

En ce qui concerne les allégations de harcèlement sur les lieux de travail visant notre ancien président-directeur général et les résultats de l’enquête subséquente, je peux dire qu’une personne a porté plainte. Cela était lié à une conduite qui nuisait au maintien d’un environnement de travail collaboratif, sain et sécuritaire où les membres du personnel pouvaient évoluer et s’épanouir. Une citation de :Caroline Dromaguet, PDG par intérim du Musée canadien de l’histoire

Mme Dromaguet ajoute qu’elle est consciente que des questions ont également été soulevées concernant le fait que Mark a pu être en congé de maladie pendant toute la durée de l’enquête indépendante et présenter sa démission peu après la fin de celle-ci.

Toutefois, elle dit que selon la loi, M. O’Neill était en droit de procéder ainsi .

Parlant au nom de la haute direction du Musée, Mme Dromaguet a cherché à rassurer son personnel que toutes les mesures nécessaires seront prises afin que les processus et les politiques en place représentent ce qu’il y a de mieux pour garantir un lieu de travail sécuritaire, inclusif et diversifié, mais aussi pour soutenir le développement professionnel du personnel dans un environnement caractérisé par l’ouverture et la collaboration.

Nouveau PDG président-directeur général

Selon nos informations, le conseil d’administration du Musée a récemment approuvé la nomination de M. Kim à la tête du Musée canadien de l’histoire. Toutefois, sa candidature doit encore être entérinée par le conseil des ministres.

Né aux États-Unis, M. Kim a étudié l’archéologie aux universités Harvard et d’Oxford, où il s’est spécialisé dans l’histoire de la Grèce antique. Il est devenu président, en 2012, de l'Aga Khan Museum à Toronto, une institution qui a ouvert ses portes en 2014 et qui est dédiée à l’étude des civilisations islamiques dans le monde.

Henry Kim, ancien dirigeant de l'Aga Khan Museum de Toronto Photo : @akdn/Twitter

Lors d’un témoignage devant un comité parlementaire en 2018, M. Kim a dit qu’il gérait un budget de 16,5 millions de dollars et une soixantaine d’employés. La collection permanente de l'Aga Khan Museum est composée d’environ 1000 objets.

Le Musée canadien de l’histoire, en comparaison, dispose d’un budget de plus de 100 millions de dollars, regroupe plus de 400 employés et gère une collection de plus de trois millions d’artéfacts et objets.

Dans sa lettre, Mme Dromaguet remercie les employés du Musée pour leurs efforts au cours d’une année particulièrement éprouvante pour tout le monde . Le Musée a été particulièrement affecté par la pandémie de la COVID-19 et a dû fermer ses portes durant plusieurs mois, au cours de la dernière année.