Le Festival de la chanson de Tadoussac est lancé

Avec le festival BleuBleu de Carleton-sur-Mer et le Festivoix de Trois-Rivières, le Festival de la chanson de Tadoussac est l’un des premiers à reprendre ses activités. La façon de faire a été revue de A à Z afin de simplifier sa gestion. L'équipe en place désirait ainsi s’assurer que tout le déroulement respecte les normes sanitaires en vigueur.

[On a] seulement trois scènes par rapport à la douzaine [proposées] habituellement. L’horaire sera étalé sur dix jours. L’idée, c’était de programmer autant d’artistes que lors d’une édition normale, mais [de les] étaler dans le temps pour avoir une gestion plus fluide des festivaliers , résume le directeur du festival, Julien Pinardon.

Le directeur du Festival de la chanson de Tadoussac, Julien Pinardon Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Environ 110 spectateurs assisteront aux différentes prestations. Certains artistes se produiront à plus d’une reprise afin que les festivaliers soient plus nombreux à profiter de leur passage dans la région.

Le Festival accueillera encore cette année plusieurs grands noms de la chanson québécoise tels que Marie-Pier Arthur, Ariane Moffat, Louis-Jean-Cormier, Bleu Jeans Bleu, Les Trois Accords et Alaclair ensemble.

Les festivaliers ont répondu présent; nombre d'entre eux étaient déjà sur place quelques heures avant le lancement officiel du Festival de la chanson de Tadoussac. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

D’autres artistes émergents auront aussi leur place sur scène tout au long du festival. C’est notamment le cas du collectif Nikamu Mamuitun, Bon enfant, Ariane Roy et Belle Grand fille.

Un soulagement palpable

Julien Pinardon se dit soulagé d’enfin pouvoir tenir cet événement rassembleur, qui conserve, selon lui, son caractère intimiste et son ambiance habituelle. Le soulagement est aussi palpable du côté des artistes, qui peuvent enfin aller à la rencontre du public après une longue absence.

C’est notamment le cas du duo d’auteurs-compositeurs-interprètes folk Geneviève et Alain, qui se dit fort heureux de troquer les spectacles virtuels pour de réelles foules. Le tandem originaire d’Ottawa-Gatineau, qui a ouvert les festivités vendredi, n’avait pas chanté devant un public présent en chair et en os depuis environ un an et demi.

Le duo Geneviève et Alain, photographié lors d'un des premiers spectacles présentés dans le cadre du Festival de la chanson de Tadoussac. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Ce n’est vraiment pas la même chose. Ça fait tellement du bien de revoir [des gens] et d’échanger avec des humains! , s’enthousiasme Geneviève Roberge-Bouchard.

Son compagnon de vie et de scène, Alain Barbeau, se dit quant à lui super excité à l’idée d’offrir un spectacle dans le cadre du festival; il y a déjà participé, mais à cette occasion, il accompagnait à la guitare un autre artiste. J’avais très hâte de revenir avec mon propre projet, avec Geneviève. C’est vraiment une super chance de pouvoir revenir ici , se réjouit-il.

Le Festival de la chanson de Tadoussac se déroule jusqu’au 4 juillet.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur