Virgin Galactic obtient le feu vert pour entreprendre ses vols spatiaux touristiques

Virgin Galactic a reçu l'autorisation de l'agence américaine de réglementation du secteur aérien, la FAA, pour entamer ses vols spatiaux touristiques, a-t-elle annoncé vendredi. Ce faisant, la compagnie du milliardaire britannique Richard Branson vient faire augmenter la pression sur ses concurrents dans le secteur naissant et onéreux du tourisme spatial.

Le cours des actions de l'entreprise a bondi de près de 40 %, pour s'établir à 56,40 $ US, soit le point le plus élevé depuis février, après avoir plus que doublé cette année.

Cette approbation octroyée par la FAAFederal Aviation Administration survient à un moment critique pour M. Branson, puisque sa compagnie doit faire concurrence à Blue Origin, du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, et SpaceX, d'Elon Musk.

MM. Branson, Bezos et Musk ont tous investi des milliards de dollars dans leur entreprise respective.

Le milliardaire britannique, qui s'envolerait lui-même dans l'espace pour battre de vitesse son rival Jeff Bezos, a reçu le feu vert un mois à peine après un vol d'essai réussi.

En mai, Virgin a en effet accompli son premier vol spatial habité à partir de son port d'attache du Nouveau-Mexique, alors que son engin SpaceShipTwo, qui peut emporter six passagers, s'est posé sans problèmes avec ses deux pilotes à bord.

La compagnie affirme avoir obtenu plus de 600 réservations pour ses vols de 90 minutes qui comprennent plusieurs minutes passées en apesanteur, le tout pour la modique somme de 250 000 $ US par billet.