Un dossier de vaccination en ligne pour les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard

D’après Marion Dowling, l’infirmière en chef de la province, cette initiative encouragera la vaccination. Selon elle, la population souhaitait la mise en place d'un dossier de vaccination contre la COVID-19. Plusieurs personnes vaccinées l’avaient d’ailleurs demandé aux infirmiers de la santé publique.

Pour Marion Dowling, responsable des soins infirmiers de l'Île-du-Prince-Édouard, un dossier de vaccination est à la fois utile et nécessaire. Photo : Radio-Canada

Le portail offre aux gens un moyen sûr de garder une trace privée de leurs informations de vaccination, y compris les dates de vaccination et le type de vaccins qu'ils ont reçu, sans craindre de perdre leur copie papier. Une citation de :Marion Dowling, infirmière en chef de Santé Î.-P.-É.

Le portail libre-service sera accessible graduellement dès vendredi. Les citoyens pourront l’utiliser pour télécharger et imprimer une copie de leur dossier.

L'accès au portail sera mis en place progressivement comme suit : Vendredi 25 juin : Résidents nés entre janvier et avril

Samedi 26 juin : Résidents nés entre mai et août

Dimanche 27 juin : Résidents nés entre septembre et décembre

Lundi 28 juin : Résidents non insulaires ayant un numéro de carte d'assurance maladie de l'extérieur de la province

Pour ceux qui n’ont pas fourni leur carte

Les personnes qui n'ont pas présenté leur carte santé au moment de la vaccination, ou qui n'ont pas de carte santé de la province, peuvent demander une copie de leur dossier de vaccination.

Ils peuvent en faire la demande par courriel en écrivant à l'adresse suivante : vaxrecord@gov.pe.ca, en incluant leur nom et leur numéro de téléphone. Ils peuvent aussi en faire la demande par téléphone en composant le 1 844 975-3303.

Un carnet de vaccination peut également être demandé à la clinique ou à la pharmacie au moment de la vaccination.

Un dossier « essentiel »

La vaccination signifie aussi retrouver ses proches. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Pour Marion Dowling, ce dossier de vaccination numérique représente plus qu’un simple bout de papier.

Se faire vacciner et avoir un dossier de vaccination est essentiel pour nous aider à avancer afin que nous puissions mettre cette pandémie derrière nous. Une citation de :Marion Dowling, infirmière en chef de Santé Î.-P.-É.

Elle estime que le dossier de vaccination sera un pilier du retour à la normale et un pas vers la liberté.