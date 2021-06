Prévention et vaccination contre la maladie de Lyme recommandées pour les animaux

Chaque jour, nous avons des gens qui se présentent avec leur animal pour un traitement ou de la prévention des tiques , explique la médecin vétérinaire à l’Hôpital vétérinaire de Sherbrooke, Isabelle Dion.

Elle mentionne que la saison des tiques s’étend du dégel jusqu'au gel.

Plus les années avancent, plus on va découvrir des tiques chez les animaux. Ce n’est pas rare qu’à partir de mars on va en apercevoir et elles vont rester jusqu’à Noël s’il fait beau , signale la médecin vétérinaire.

Elle indique que la Montérégie et l’Estrie sont particulièrement des territoires à risque pour la maladie de Lyme.

Nous sommes moins en mesure de ne pas détecter la tique si on ne fait pas de prévention. Le poil des animaux nous limite dans la détection des tiques , explique Isabelle Dion.

Elle mentionne que les médecins vétérinaires ont le devoir de parler de prévention.

Le chien est très susceptible d'attraper la maladie de Lyme. Il y a peu ou pas de cas détecté à la maladie de Lyme chez le chat. Le chat peut avoir une tique, mais ne pas être malade. Le chien peut devenir malade comme l’être humain. Le chat, on le traite pour éviter qu’il ait des insectes, alors que le chien, on veut éviter qu’il ait l’insecte et qu’il développe aussi la maladie. Une citation de :Isabelle Dion, médecin vétérinaire

Une médication une fois par mois du dégel ou gel est recommandée.

Nous recommandons la vaccination pour les chiens qui vont beaucoup dehors et qui sont dans une région à risque. Après chaque promenade en forêt, il faut enlever les tiques si vous en voyez. Il y a une technique pour enlever la tique délicatement et surtout mettre des gants , indique Isabelle Dion.

Si le chien a été infecté, il va développer des symptômes qui nécessitent un suivi.

Ce sont des symptômes grippaux. Le chien ne va pas bien. C’est au vétérinaire de le diagnostiquer. Il y a des suivis urinaires et de la médication et des suivis pour vérifier si les organes n’ont pas été affectés , indique Isabelle Dion.

La medecin vétérinaire Isabelle Dion injecte un vaccin contre la maladie de Lyme au chien Loki sous le regard de la technicienne en santé animale Marie-Pier Rhéaume. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Elle rappelle que c’est la tique qui transmet la maladie.

Une tique sur dix est porteuse et un chien sur dix qui va attraper la maladie de lyme va développer des symptômes de la maladie , mentionne la médecin vétérinaire.

Hausse des cas de maladie de Lyme chez l'humain

Le médecin-conseil à la direction de la santé publique en Estrie, la Dre Geneviève Baron explique qu’en 2020, il y a eu 155 cas de maladie de Lyme déclarés en Estrie.

Les MRC de la Haute-Yamaska et de la Pommeraie sont les deux territoires les plus affectés en Estrie.

Il y a eu une baisse par rapport à 2019 en raison notamment de la COVID-19 et il y a eu un certain délestage. La chaleur accablante et la sécheresse affectent aussi les tiques. L’Estrie demeure la région où l’incidence est la plus élevée au Québec. Une citation de :Dre Geneviève Baron, médecin-conseil à la santé publique en Estrie

La saison de la tique est passée de mai à octobre, alors que maintenant, les tiques sont actives de mars à novembre.

Les tiques se réveillent lors d’une période de dégel. La saison des tiques est plus longue. Elle commence plus tôt et finit plus tard. Les changements climatiques affectent nos hivers et la migration de certains animaux a introduit la tique dans le sud du Québec. Maintenant, la tique survit à l’hiver. Elle peut davantage se multiplier et persévérer dans l’environnement , constate la Dre Baron.

Un antibiotique préventif peut être prescrit lorsqu’une personne est infectée par une tique.