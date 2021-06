Les séjours en isolement carcéral multipliés par 10 pour les jeunes au Manitoba

Les séjours de jeunes prisonniers mis en l'isolement pendant plus de 15 jours consécutifs ont décuplé de 2019 à 2020 au Manitoba, selon la protectrice de la jeunesse et des enfants de la province.

Cette situation s’explique en grande partie par les protocoles relatifs à la COVID-19 qui exigent 14 jours d'isolement lorsqu’une personne est admise en prison.

Bien qu'il s'agisse d'une mesure de santé publique, les jeunes de ces établissements ont déclaré avoir un accès limité et irrégulier à des soutiens en matière d'éducation, de santé mentale et de culture lorsqu'ils étaient en isolement, déclare la protectrice des enfants et des jeunes du Manitoba par intérim, Ainsley Krone, en rendant public son dernier rapport.

Le rapport n’a pas pour but de dénoncer de quelconques employés du système judiciaire , précise-t-elle.

132 heures en isolement en moyenne

Selon son rapport, la durée de mise en isolement des jeunes en prison en 2020 était de 132 heures en moyenne, soit cinq jours et demi. C’est une augmentation sans précédent , dit Ainsley Krone. En 2019, la durée moyenne était de 25 heures.

Les progrès observés en 2019 et le fait qu’ils ont été annulés un an plus tard montrent que des changements sont nécessaires, suggère Ainsley Krone en conférence de presse.

La réduction à néant, en 2020, des améliorations que nous avons vues en 2019 démontre que les droits ne sont pas garantis, à moins qu'ils ne soient intégrés dans la loi , déclare-t-elle.

La recherche montre que la mise en isolement des jeunes pendant une période prolongée, quelle qu'en soit la raison, est nocive et peut avoir des effets durables sur leur santé mentale, selon le rapport.

Comme un jeune que nous avons interviewé l'a dit clairement : "La façon dont c'est fait, ça ne nous aide pas" , est-il écrit dans le rapport.

71 jours en isolement

Le rapport donne l’exemple d’un jeune détenu qui a été placé en isolement six fois en un an. En tout, il a été isolé pendant 1699 heures, soit 71 jours.

Or, l'isolement cellulaire des jeunes pendant plus de 24 heures doit être interdit au Manitoba et limité pour les populations vulnérables, notamment les jeunes souffrant de troubles cognitifs et de maladie mentale, rappelle la protectrice intérimaire des enfants et des jeunes du Manitoba.

Elle appelle de nouveau à un meilleur soutien thérapeutique et à un soutien en santé mentale sûr et adapté culturellement, ainsi qu’à la création d'établissements de santé mentale dirigés et gérés par des professionnels de la santé mentale pour les jeunes en détention.

Ainsley Krone note qu'elle a trouvé encourageantes les récentes discussions qu'elle a eues avec Justice Manitoba sur le sujet.

Elle estime que les changements apportés au système de garde des jeunes détenus nécessiteront une collaboration entre les départements, notamment le ministère de la Santé et le ministère de la Santé mentale et de la lutte contre les dépendances, créé récemment.