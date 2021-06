Élection à la présidence de la FCFA : quelle place accordée à la diversité?

Alors que la francophonie hors Québec dépend beaucoup de l'immigration pour garantir son avenir et le développement de ses services en français, Radio-Canada fait le tour des candidats et des membres votants pour sonder leur vision sur l'intégration des communautés de la diversité au sein de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne .

Les 20 organismes membres, établis à travers le Canada, choisiront, lors de l'assemblée générale annuelle, entre le président sortant Jean Johnson, Liane Roy, du Nouveau-Brunswick, et Padminee Chundunsing, l’actuelle présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB).

Une politique sur la diversité récemment adoptée

M. Johnson, qui brigue un troisième et dernier mandat, est associé à la mise en place de la politique pour un environnement inclusif et diversifié adoptée et en vigueur dès ce mois de juin.

Cette politique prévoit la mise en place d'un comité permanent sur la diversité et l'inclusion et mandate le comité de mise en candidature de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne d'être proactif pour assurer une diversité de candidatures. Elle vise aussi à développer des outils et à partager de bonnes pratiques avec les organismes membres pour qu'eux-mêmes améliorent la diversité et l'inclusion au sein de leur gouvernance.

La francophonie canadienne doit démontrer comment on inclut tous les aspects de la diversité dans nos communautés. Une citation de :Jean Johnson, président sortant du conseil d'administration de la FCFA et candidat

Si Mme Chundunsing, quant à elle, souhaite s' assurer que cette feuille de route soit effectivement mise en œuvre et estime que les bonnes pratiques en place dans les organismes membres devraient aussi remonter à la fédération.

La FCFAFédération des communautés francophones et acadienne fait déjà des efforts de diversité, mais nous pouvons toujours mieux faire. Une citation de :Padminee Chundunsing, candidate

Enfin, elle insiste sur sa volonté d'approcher d'autres francophones qui peuvent se sentir loin de la communauté afin qu'ils s'y impliquent.

Liane Roy admet, de son côté, l'idée que le Canada francophone est le lieu d'une société changeante et en mouvance .

Lors du recensement de 2016, 21,9 % des Canadiennes et des Canadiens d’expression française étaient issus de l’immigration. Parmi eux, 22 % provenaient des minorités visibles.

Favoriser la représentation de la diversité dans la structure de gouvernance permettra une plus grande variété d’idées , continue-t-elle.

L’inclusion des différentes communautés est au cœur des discussions des membres de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne présentement. Une citation de :Liane Roy, candidate

Discussions en cours au sein des organismes votants pour améliorer l'inclusion

Justement, parmi les sept organismes votants qui ont répondu à un questionnaire envoyé par Radio-Canada, aucun ne dispose d'un texte qui réglemente la présence des minorités issues de l'immigration dans leurs propres instances dirigeantes.

À la Commission nationale des parents francophones (CNPF), aucune politique n’existe jusqu'à présent sur la question, selon le président Louis Kdouh, mais de prochains débats sur une réforme interne évalueront la possibilité d'assurer une diversité au sein de sa gouvernance .

La francophonie hors Québec rassemble 2,7 millions de personnes au Canada.

Le conseil d'administration de la Fédération des associations de juristes d’expression française (FAJEF) promeut des discussions et réflexions sur les moyens à prendre à cet égard , tandis que la prochaine assemblée générale à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) portera sur l'inclusion des personnes issues de l'immigration .

L'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) déclare quant à elle que la diversité s'y exprime naturellement de nombreuses façons , y compris dans son conseil d'administration. Par ailleurs, sa présidente Sheila Risbud affirme que des modifications relatives à la gouvernance de l' ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta devraient être proposées à nos membres prochainement .

Une question relativement nouvelle

Le thème de la diversité est une question relativement nouvelle pour la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne , rappelle le président de la FAJEFFédération des associations de juristes d'expression française , Daniel Boivin, mais elle fait son chemin, du moins dans les intentions.

Marie-Claude Rioux, directrice générale de la FANEFédération acadienne de la Nouvelle-Écosse , estime qu'à l'avenir, il faudra s'assurer que les mécanismes et politiques soient mis en œuvre pour que cela ne reste pas lettre morte.

L’inclusion de la diversité culturelle est particulièrement importante dans un contexte minoritaire, car elle permet l’élargissement de l’espace francophone et le renforcement de la langue française tout en assurant la pérennité des communautés. Une citation de :Guide de la FCFA sur l’inclusion des personnes issues de la diversité culturelle dans les communautés francophones et acadienne du Canada