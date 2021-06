Carleton-sur-Mer vibre au rythme de la musique du festival BleuBleu

Carleton-sur-Mer vibre, jusqu’à dimanche, au rythme des festivités du 2 e festival BleuBleu. Ce sont les Gaspésiens Jonny Arseneau et Laurence Jalbert qui ont été les premiers à offrir une prestation pour lancer l'événement, jeudi soir.

Après une pause forcée en 2020, BleuBleu est de retour. L’organisation a été plus ardue qu'en 2019 en raison du contexte de pandémie. Le nombre de places offertes a notamment dû être réduit. Toutefois, les efforts de l'organisation n'ont pas été déployés en vain; les mélomanes ont répondu avec enthousiasme à l’appel.

L'autrice-compositrice-interprète gaspésienne Laurence Jalbert a foulé la scène Sirius XM, aménagée au quai de Carleton-sur-Mer, récemment rénové. Photo : Gracieuseté de A et B Photo en Gaspésie

Tout est présenté à guichets fermés et l'ensemble des billets disponibles a été vendu en un temps record. On parle de quelques secondes pour certains spectacles, pour lesquels les jauges étaient à 250 personnes. Je pense qu'on a battu des records en termes de rapidité , se réjouit Marianne Boudreau, cofondatrice du festival et présidente de son conseil d'administration.

BleuBleu compte au total accueillir quelque 1000 festivaliers; la moitié d'entre eux proviennent de l'extérieur de la Gaspésie. Jeudi soir, 250 personnes se sont rassemblées devant la scène Sirius XM, aménagée sur le quai de la municipalité, afin d’assister à la soirée d’ouverture.

Des feux d'artifice ont été lancés à l'occasion de la fête nationale pendant le spectacle et ont pu être aperçus du quai par les spectateurs de BleuBleu. Photo : Gracieuseté de A et B Photo en Gaspésie

La Ville en a fait un lieu absolument exceptionnel pour les visiteurs et ça devient, on l'a constaté jeudi soir, une salle de spectacles à ciel ouvert vraiment intéressante avec un paysage à couper le souffle , mentionne Mme Boudreau.

Si quelques débordements ont eu lieu mercredi relativement au respect des mesures sanitaires en place, Marianne Boudreau a bon espoir que les festivaliers coopéreront en grande majorité pour la suite du festival. Elle rappelle que BleuBleu possède un plan sanitaire approuvé par la santé publique et qu'il est appliqué de façon très rigoureuse sur le terrain. Il y aura toujours des récalcitrants , dit-elle.

Les festivités se poursuivent

En plus de la Cabane-à-Eudore et du mont Saint-Joseph, utilisés en 2019, l’église Saint-Joseph s’ajoute aux lieux de rassemblement en 2021. Le parc des Horizons, tout juste à côté de la plage municipale, et le sentier des Éperlans (secteur Saint-Omer) accueilleront également les festivaliers.

L'auteur-compositeur-interprète Jonny Arseneau a ouvert la voie à cette première soirée de festival. Photo : Gracieuseté de A et B Photo en Gaspésie

De nombreuses têtes d’affiche sont encore attendues, notamment Avec pas d'casque (vendredi), Fred Fortin (samedi) et Flore Laurentienne (samedi). Dimanche, l’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin et l’artiste en arts visuels Maryse Goudreau présenteront, à la Cabane-à-Eudore, le fruit d’une résidence artistique réalisée en duo. Plusieurs activités sont également offertes gratuitement, mais nécessitaient des réservations.

Marianne Boudreau, cofondatrice du festival BleuBleu (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Précisons que d’autres artistes régionaux fouleront les planches des différentes scènes, que l’on pense, pour ne nommer que ceux-là, au duo Les Fins Renard, à Flora Gionest ou à Mélissa Girvan.

Un texte de Roxanne Langlois