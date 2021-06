Des clients non remboursés de Sunwing pourront être indemnisés

Une entente survenue entre Sunwing et la Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada (CFUEC) prévoit que le transporteur aérien pourra profiter d’un prêt remboursable d’au maximum 100 millions de dollars pour rembourser ses clients admissibles.

Sunwing pourra aussi modifier sa politique de remboursement afin d’indemniser les clients admissibles, soit ceux qui ont reçu un crédit-voyage à la suite d’annulations de vacances causées par la COVID-19.

En plus des factures pour les vols, les montants couverts comprennent : les hôtels et les forfaits-vacances admissibles réservés au plus tard le 25 juin 2021 pour des voyages planifiés pour le 1er février 2020 ou après. Les clients auront jusqu’au 27 août 2021 pour demander des remboursements sur un portail en ligne prévu à cet effet.

Ce prêt remboursable, accordé aux termes du crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE), s’ajoute à l’entente de prêt déjà existante conclue en février 2021, qui mettait à la disposition de Vacances Sunwing et Sunwing Airlines Inc. un montant de 348 millions de dollars pour protéger les emplois dans le secteur du transport aérien au Canada.