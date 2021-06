Le CH en finale de la Coupe Stanley : des Acadiens jubilent au Centre Bell

Le Canadien a vaincu les Golden Knights 3-2 en prolongation, au Centre Bell. Le club accédera ainsi à la finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 28 ans.

Mathieu Cormier et son fils Caleb, résidents de Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick, n’oublieront pas ce match de si tôt.

C’était incroyable! C’était pour sûr mon meilleur match que j’ai regardé dans ma vie. C’était un moment inoubliable, vraiment , s’exclame le jeune Caleb Cormier.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Mathieu Cormier et son fils Caleb ont réalisé un rêve en assistant à la victoire qui propulse le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley. Photo : Gracieuseté/Mathieu Cormier

La joie de son fils et de la foule a impressionné Mathieu Cormier.

Ah, c’était juste de voir le visage de mon jeune et l'excitation de tous les fans dans l’aréna. L'atmosphère, c’était incroyable , dit-il.

Seulement 3500 spectateurs environ étaient présents en raison des limites imposées aux rassemblements durant la pandémie, mais leurs encouragements aux joueurs étaient retentissants, selon Caleb.

Ça sonnait bien plus fort que ce qu’il y avait là. Ça sonnait comme si l’aréna était bien rempli. C’était vraiment fort , affirme le jeune homme.

Des billets, un saut en avion et une présence posthume

La famille Cormier, Mathieu, ses parents et son fils, s'est procuré des billets pour le match grâce à une connaissance à Montréal. Elle s’y est rendue en avion dès le lendemain, explique Mathieu Cormier. Il espérait assister à une victoire du genre depuis bien longtemps.

C’est un rêve de jeunesse. Moi, j’ai vu Montréal remporter la Stanley Cup en 93. J’étais tout jeune. J’avais juste 13 ans. Là, à cette heure, revivre ça avec mon garçon et mes parents, c’était incroyable. Une citation de :Mathieu Cormier, partisan du Canadien de Montréal

Les Cormier, père et fils, sont membres du club Habs de Notre-Dame. Ils avaient emporté au Centre Bell une photographie d'un président du club, Régis Bourque, qui est décédé l’hiver dernier. Il importait pour la famille qu’il soit présent aussi de cette façon.

Oui, on l’avait accrochée sur le siège entre moi et Colette pour qu’il puisse regarder la partie. Je pense que c’est lui qui nous a amené de la luck. Puis, on n’avait pas le choix de l'amener. [...] Pour être un partisan des Canadiens comme lui, c’était incroyable toutes les histoires qu’il nous a racontées durant son séjour avec nous autres , explique Mathieu Cormier.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les Cormier ont apporté au Centre Bell une photographie de feu Régis Bourque, grand partisan du Canadien, pour qu'il assiste aussi au match. Photo : Gracieuseté/Mathieu Cormier

Le Canadien affrontera en finale le gagnant de la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Islanders de New York, qui connaîtra son dénouement vendredi. La finale commencera lundi à Uniondale ou en Floride.

C’est un rêve qu’on espère réaliser avec notre équipe , souligne Mathieu Cormier.

C’est très important pour nous autres. Surtout moi, j’espère que je pourrai voir mon équipe gagner la Coupe Stanley au moins une fois dans ma vie , conclut Caleb Cormier.

Les Cormier ont déjà demandé à leur connaissance à Montréal de rester à l'affût de billets pour leur permettre d'assister à la finale.

Avec des renseignements de François Le Blanc