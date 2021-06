1 mort et 85 cas de COVID-19 détectés au Manitoba

Le Manitoba a annoncé 85 nouveaux cas et 1 décès attribuable à la COVID-19 vendredi.

Le décès est celui d'un septuagénaire de Santé sud, dû au variant Alpha, identifié au Royaume-Uni.

La province passera également en code orange (restreint) ce samedi.

Le code orange est attribué lorsque la transmission communautaire se poursuit, mais que les éclosions sont contrôlées et que le système de santé est en mesure de gérer et de traiter les malades de la COVID-19.

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 5,9 % à l’échelle provinciale, et à 6,5 %, pour Winnipeg.

Faits saillants : 1635 cas actifs

53 007 personnes guéries à ce jour

197 hospitalisations

54 patients aux soins intensifs

1135 décès attribuables à la COVID-19

55 777 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

Depuis février 2020, 823 640 tests de dépistage ont été effectués, dont 1625 jeudi.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 53

Prairie Mountain : 5

Santé Sud : 9

Entre-les-Lacs et de l’Est : 10

Nord : 8

Le Manitoba met en oeuvre, dès samedi, la phase 1 de son plan de réouverture de l'économie, après avoir atteint les cibles de vaccination voulues.

La phase 1 du plan de déconfinement permettra aux Manitobains de retourner au restaurant, d’aller chez le coiffeur et de se rassembler en plus grand nombre à l'extérieur.

Le médecin hygiéniste en chef adjoint de la province, Jazz Atwal, met cependant en garde les Manitobains. Il rappelle qu’il est difficile de prévoir les effets de la réouverture ainsi que de l’évolution du virus. Il encourage donc la population à demeurer prudente et à continuer de limiter les rassemblements.

Le Dr Atwal ajoute qu’il est plus prudent d’éviter de faire toutes les activités qui étaient jusqu’à maintenant interdites. Mieux vaut donc choisir certaines activités et continuer de pratiquer la distanciation physique et de porter son masque en présence d’autres personnes.

Le médecin déclare également que, dans un avenir proche, les grands rassemblements tels que les foules assistant à un match de hockey seront probablement réservés aux personnes ayant reçu leurs deux doses de vaccin depuis plus de deux semaines.

Pour le moment, les règles sanitaires n’offrent pas de précisions sur les grands rassemblements. Le Dr Atwal confirme donc que ces derniers seront étudiés au cas par cas par la santé publique, qui pourra choisir de les autoriser ou non.

Par ailleurs, dès ce vendredi, tous les Manitobains peuvent obtenir leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.