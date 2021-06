Le projet Hyperloop injecterait 19 G$ dans l'économie albertaine, dit son promoteur

Le projet Hyperloop, entre Calgary et Edmonton, aurait des répercussions positives sur le plan écologique et économique, selon une étude de faisabilité publiée par Transpod vendredi. L’entreprise souhaite désormais passer aux étapes suivantes pour une mise en service entre 2030 et 2035.

Sur le plan écologique, estime l'entreprise, cette technologie de transport permettant la propulsion de capsules à près de 1000 km/h grâce à des tubes magnétiques permettrait d'éviter la production de 636 000 tonnes de CO2 par an.

Le projet stimulerait également l’économie, selon l’étude réalisée à l'interne. Transpod évalue que la liaison Hyperloop injecterait 19,2 milliards de dollars dans l’économie d'ici 2030 et ferait croître le PIB de la province de 6,25 %. Elle estime que le projet va créer plus de 15 000 emplois pendant neuf ans, dont la moitié en emplois indirects.

Nous avons déjà commencé à tendre la main à certaines des Premières Nations, par exemple, et nous travaillons avec les entreprises en travaux publics pour que le projet se concrétise et crée des emplois , dit Sébastien Gendron, cofondateur et PDG de l’entreprise canadienne TransPod.

Des coûts deux fois plus élevés que prévu

Au total, le projet qui serait financé par des capitaux privés coûterait 22,4 milliards de dollars, soit 45,1 millions de dollars par kilomètre sur environ 350 kilomètres, précise l’étude.

Ce coût est plus de deux fois plus élevé que ce qu’avait précédemment annoncé l’entreprise. En 2020, la société avait estimé que la construction de la ligne complète coûterait entre 6 et 10 milliards de dollars. Le fondateur et PDG de TransPod, Sébastien Gendron, explique cet écart en indiquant que l’étude de faisabilité inclut les coûts d'acquisition des terrains.

L'option d'un arrêt à Deer Red est pour l'heure écartée, puisqu'elle ajouterait 1 milliard de dollars au coût de l'infrastructure, dit Sébastien Gendron.

TransPod espère aller de l’avant rapidement. Sébastian Gendron indique que l'achèvement de l'étude fait passer le projet à la phase suivante d'investissement, de recherche et de développement.

Une certification sécuritaire à acquérir

D’ici la fin de l’été, dit Sébastien Gendron, une reconstitution de la technologie à l’échelle d'un quart sera présentée au public à Toronto. Un véhicule d’environ 300 kilogrammes se déplacera dans un tube magnétique, affirme-t-il. Une autre démonstration à l’échelle d'un demi serait présentée l’année prochaine.

L'entreprise souhaite obtenir, d’ici la fin de l’année, la sécurisation de deux financements privés de 500 millions de dollars. Cette étape lui permettra d’entamer les démarches administratives pour la construction de la première partie de la ligne : une parcelle test d’environ 20 kilomètres entre Edmonton et son aéroport.

Malgré l’enthousiasme autour de ce projet, la sécurité de cette nouvelle technologie n’est pas encore prouvée.

Cette parcelle test servirait dans un premier temps, selon Sébastien Gendron, à certifier l’aspect sécuritaire de cette technologie auprès des autorités compétentes. L'entreprise espère attaquer les travaux dès 2023, visant une mise en œuvre de l’Hyperloop entre 2030 et 2035.

Contacté après la publication de l’étude, le ministre albertain des Transports, Ric McIver, a déclaré que l'Alberta a une histoire d'innovation et d'entreprise entrepreneuriale.