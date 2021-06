Une semaine à combattre l’incendie de forêt de Landrienne

Le brasier a débuté le 18 juin en soirée et a progressé rapidement en raison du vent, notamment. Il est maîtrisé et ne progresse plus depuis quelques jours.

Le travail n’est pas pour autant terminé comme l’explique Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU.

Lorsqu’on parle d’un feu maîtrisé, c’est qu’on n’est pas en mesure de dire qu’il est complètement éteint parce qu’il y a toujours de petits foyers, des points chauds. Il n’y a pas de fumée apparente, pas de feu, pas de flamme, sauf qu’il y a des points chauds et ça peut brûler en profondeur. C’est ce que font nos pompiers forestiers depuis que le feu est contenu pour aller trouver des sources de chaleur pour éviter qu’il reprenne finalement de ses cendres , décrit-elle.

Des pompiers au travail pour maîtriser le feu de forêt de Landrienne. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le feu a affecté 517 hectares de forêt, ce qui représente un peu plus de 1000 terrains de football.

La cause probable est en lien avec le chemin de fer.

La SOPFEU n’a pas le pouvoir d’enquête et on ne va pas plus loin qu’une cause probable. [...] Lorsqu’on parle de cause probable de chemin de fer, c’est que souvent, il peut y avoir une étincelle ou il peut y avoir des étincelles qui sont provoquées par les roues qui sont en métal évidemment ou par la locomotive alors c’est la cause probable de cet incendie , affirme Josée Poitras.

Les pompiers forestiers de Colombie-Britannique qui s’étaient déplacés pour prêter main-forte à leurs collègues ont quitté l’Abitibi-Témiscamingue.

Selon Josée Poitras, la pluie aidera grandement les pompiers forestiers en vue de l’extinction finale.

La municipalité de Landrienne annonce que l’accès au Lac la Paix est à nouveau possible et recommande à la population de demeurer vigilante dans ce secteur.