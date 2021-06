L’ancienne école d’Opasatika est maintenant un centre communautaire

Les rénovations à l’ancienne école Saint-Antoine-de-Padoue avaient été amorcées l’an dernier par un entrepreneur embauché par la Municipalité. Les travaux avaient connu quelques mois de retard en raison de la pandémie de COVID-19.

Deux logements abordables ont été construits dans deux anciennes salles de classe.

L’espace anciennement occupé par deux autres classes a aussi été utilisé pour créer de nouveaux locaux pour le club des aînés de la communauté et une salle d’exercice a été réinstallée au sous-sol.

L’immeuble comprenait déjà les locaux de la bibliothèque municipale et le bureau d’une infirmière du centre de santé communautaire.

Le maire de Opasatika, Denis Dorval, dit que la Municipalité est fière de la transformation de l’ancienne école qui avait été un souhait exprimé par les citoyens lors d’un forum communautaire en 2018.

Ceux-ci ne voulaient pas que l’école fermée en 2014 soit démolie, mais que l'immeuble serve à offrir des services communautaires.

On a comme un sentiment d’appartenance à cette école. Tout le monde d’Opasatika est passé par ici. Et c’est une belle bâtisse qui était bien entretenue , affirme Denis Dorval.

L'agent de développement économique pour Opasatika, Alain Robichaud, et le maire Denis Dorval dans un des deux logements aménagés dans l'ancienne école. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Les locataires des deux logements de deux chambres doivent déménager sous peu, après avoir été choisis par le conseil municipal qui a utilisé des critères du Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane (CASSDC).

C’est pour aider le monde. Il n’y a pas de logements à Opasatika, même dans la région. Ça va aider la communauté aussi. Ça va faire de la vie. Une citation de :Denis Dorval, maire d’Opasatika

M. Dorval souligne que plusieurs personnes âgées ont quitté la communauté dans le passé alors qu’il n’y avait pas de logements disponibles.

De son côté, les responsables du club des aînés se réjouissent des nouveaux locaux qui remplacent ceux situés dans l’ancien presbytère de la communauté.

C’est beaucoup plus grand. C’est juste un étage. On va être capable d'accommoder tout le monde. Une citation de :Claudette Raymond, présidente du Club de la bonne humeur d’Opasatika

En plus d’une salle, le club a accès à une nouvelle cuisine.

La présidente du club des aînés d'Opasatika, Claudette Raymond, aime beaucoup les nouveaux locaux de l'organisme dans le centre communautaire. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

On espère pouvoir présenter des activités d’ici le mois de septembre quand les rassemblements plus importants seront permis.

Entre-temps, des bénévoles doivent installer de l’équipement, comme les métiers à tisser et une table de billard.

On a hâte que la pandémie soit terminée pour pouvoir se rassembler et profiter de notre hub communautaire , affirme Denis Dorval.

À lire aussi : L’ancienne école d’Opasatika appelée à devenir un centre communautaire

L’agent de développement économique de la communauté, Alain Robichaud, a réussi à décrocher du financement des gouvernements pour payer la majorité des coûts du projet, qui s’élèvent à environ 600 000 $.

La création des logements a été rendue possible grâce au financement de plus de 225 000 $ du ministère des Affaires municipales et du Logement, ainsi qu’à une subvention du Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane (CASSDC).

Quant à l'aménagement des nouveaux locaux du Club de la bonne humeur, une subvention de 150 000 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario a permis de le réaliser.

Grâce à une autre subvention provinciale, la Municipalité a installé une nouvelle structure de jeux pour les enfants à l’extérieur de l’immeuble.

M. Robichaud souligne qu’il est gratifiant d’avoir réussi ce projet qui permettra d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

Les bénéfices sont les rassemblements, l’aspect social que nous ne sommes pas capables de chiffrer. Une citation de :Alain Robichaud, agent de développement économique d'Opasatika

Le maire Dorval souligne que le projet a coûté très peu à la communauté et qu’il s’agit d’un établissement viable puisqu’il va générer des revenus.

D’autres projets

Grâce à du financement additionnel, la Municipalité veut maintenant créer deux autres logements abordables en transformant deux autres salles de classe.

Au sous-sol, on veut aménager des vestiaires et de nouvelles salles de bains avec douches pour les utilisateurs de la salle d’exercice.

À l’extérieur, il est question de rénover les terrains de tennis et de basket-ball.

Par ailleurs, la Municipalité embauchera sous peu un coordonnateur d’activités qui travaillera avec les différents groupes communautaires.

Il y a quelques années, la Municipalité de Val Rita-Harty a aussi converti une ancienne école en centre communautaire.