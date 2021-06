COVID-19 : statu quo en Abitibi-Témiscamingue

Selon les données de l’institut national de la santé publique (INSPQ), on compte 5 cas actifs de COVID-19 dans la région, tous dans la MRC de Rouyn-Noranda.

Dans le Nord-du-Québec, cela fait plusieurs semaines qu’aucun nouveau cas n’a été déclaré.

Le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) invite toute la population à se faire vacciner.

Au Québec, on recense 88 nouveaux cas de COVID-19 et aucun nouveau décès.

De nouveaux assouplissements

Certaines consignes sanitaires sont allégées dès aujourd'hui au Québec, quelques jours avant que toute la province passe en zone verte lundi.

Dès maintenant au Québec, certaines consignes sanitaires sont allégées, quelques jours avant que toute la province passe en zone verte lundi. Le pot du masque et la distanciation physique lors des rassemblements privés à l'intérieur d'une résidence ne sont plus recommandés pour les personnes qui ont reçu les deux doses de vaccin contre la COVID-19. Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, rappelle aux citoyens que la pandémie n'est pas terminée et qu'il faut demeurer vigilant.

C'est sûr que les assouplissements c'est très intéressant pour notre santé mentale, pour notre rétablissement, mais c'est quand même des préoccupations que nous avons au niveau des équipes de santé publique ou les équipes d'enquête. Soyons prudents. Lavons-nous les mains. On a le pouvoir dans nos mains, utilisons-le , souligne-t-elle.

Dans la province, neuf régions administratives se trouvent présentement au palier d'alerte jaune.