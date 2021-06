Restrictions électorales : le département de la Justice poursuit la Georgie

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Le département américain de la Justice poursuit l'État de la Georgie en raison de la récente loi, adoptée par la législature sous contrôle républicain, qui restreint grandement l'accès au vote, invoquant qu'elle nuit volontairement aux Afro-Américains, une clientèle électorale majoritairement démocrate.

Au dire du procureur général des États-Unis, Merrick Garland, cette loi georgienne viole les droits civils. La loi de cet État s'inscrit dans la foulée d'une série de mesures adoptées cette année, dans des États sous contrôle républicain, qui s'appuient sur les affirmations mensongères de l'ex-président Donald Trump voulant que sa défaite lors de la présidentielle de novembre dernier est imputable à une fraude électorale massive. Les droits de voter de tous les citoyens admissibles représentent l'un des piliers centraux de notre démocratie , a déclaré M. Garland. Nous examinons les nouvelles lois qui cherchent à réduire l'accès au vote et lorsque nous constaterons des violations des lois fédérales, nous agirons. M. Garland a indiqué que cette poursuite était la première d'une série d'actions que son département entreprendra pour protéger le droit de vote des Américains. Après l'échec de l'adoption, cette semaine au Sénat, d'un projet de loi démocrate visant protéger l'accès au processus électoral, le président Joe Biden s'est engagé à agir pour protéger les droits électoraux. Les gouverneurs républicains de l'Arizona, de la Floride et de l'Iowa font aussi partie de ceux qui ont adopté de nouvelles restrictions électorales, cette année, tandis que les législatures étatiques de Pennsylvanie et du Texas cherchent à faire voter des mesures similaires. Offensive républicaine tous azimuts En date de la mi-mai, 22 lois restreignant l'accès au vote avaient été adoptées dans au moins 14 États, selon le Brennan Center for Justice. La loi de Georgie, signée par le gouverneur Brian Kemp le 25 mars, resserre les critères d'accès au vote par correspondance, restreint l'utilisation de boîtes de dépôt de bulletins de vote, interdit la distribution d'eau et de nourriture aux gens faisant la file devant les bureaux de vote, et permet à une agence étatique sous contrôle républicain de prendre le contrôle d'opérations électorales locales. Cet État fut l'une des clés de la victoire du président Biden. Ce dernier, le premier candidat démocrate à l'emporter en Georgie en 30 ans, a vivement critiqué cette nouvelle loi, en parlant comme d'une atrocité . Au lendemain de l'élection, M. Trump a cherché à plusieurs reprises à faire pression sur des responsables électoraux de Georgie. Lors d'un appel avec le secrétaire d'État de la Georgie, l'ex-président lui a demandé de « trouver » les votes qui lui permettraient de gagner l'État. Il s'est aussi tourné vers la Justice fédérale pour évincer le procureur fédéral de la région d'Atlanta. Ses gestes font maintenant l'objet d'une enquête. À lire aussi : Loi électorale controversée: Will Smith boycotte l'État américain de Georgie