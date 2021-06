La brigade Splash vise la prévention des noyades dans les camps d'été

La brigade Splash entreprendra samedi sa tournée estivale à Québec, afin de sensibiliser les baigneurs, sauveteurs, animateurs et moniteurs aux bonnes pratiques pour prévenir les noyades. L'accent sera mis cette année sur les camps d’été.

La surveillance des groupes d’enfants peut s’avérer parfois difficile aux abords des plans d’eau, convient la brigade. Ils sont nombreux, bougent rapidement et ont des compétences de nage bien différentes les uns des autres dans un contexte de camps d’été.

La noyade d’un jeune garçon de 10 ans dans le cadre d’une sortie scolaire à la base de plein air de Sainte-Foy, le 1er juin dernier, en est un triste rappel.

Deux enfants sous l'eau d'une piscine. Photo : Associated Press / Aaron Favila

L'affaire de tous

La brigade Splash va débuter sa tournée provinciale à la piscine de la marina Saint-Roch. Le regroupement souhaite passer le message que la prévention est l’affaire de tous, et qu’elle passe par une bonne communication entre les baigneurs, les sauveteurs et les moniteurs.

On demande aux moniteurs d'être présents dans l'eau avec les jeunes pour s'assurer qu'ils aient un contact physique proche avec eux. On peut utiliser des systèmes de copain-copain avec les enfants, effectuer des tests de nage de façon régulière, bien identifier les enfants qui sont moins bons nageurs et leur demander de porter une veste de sauvetage , illustre la responsable de la brigade Splash, Charlotte Gagnon.

Une sauveteuse surveille les jeunes baigneurs dans une piscine municipale de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

Nombre élevé de noyades

Le nombre de noyades est assez élevé pour l’instant dans la province.

En date du 25 juin, la Société de sauvetage a recensé 28 noyades pour l’année 2021, comparativement à 32 noyades à pareille date en 2020.

Il faut toutefois savoir qu’il y avait eu une hausse importante des noyades l’an dernier.

En 2020, la Société de sauvetage a recensé 95 noyades, comparativement à 59 en 2019.

Huit enfants sont dans une piscine qui apprennent à nager. Photo : Radio-Canada / Samanda Brace

Cours annulés

Un des facteurs qui inquiète les responsables de la brigade Splash est l’annulation, depuis les 15 derniers mois, des cours de natation.

C'est un enjeu qu'on a en tête cet été. C'est sûr qu'on voit un petit retard à ce niveau-là , a mentionné Charlotte Gagnon au micro de l’émission matinale Première Heure.

Après la marina de Saint-Roch, la brigade Splash va se déplacer à la piscine Sainte-Monique, dans le secteur Duberger, puis à Laurier-Station et Plessisville.