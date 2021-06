Téhéran rejette le rapport canadien sur le Boeing ukrainien abattu

L'Iran rejette les conclusions du rapport canadien sur l'affaire du Boeing ukrainien abattu en 2020, près de Téhéran, qui a fait 176 morts, dont 55 citoyens canadiens. L'Iran critique un rapport « hautement politisé » qui lui reproche d'avoir fait preuve d« 'imprudence », d'« incompétence » et de « mépris pour la vie humaine » dans l'enchaînement des événements qui ont mené à la tragédie.

Le Canada n'est pas qualifié pour présenter des rapports ou exprimer son opinion sur la question [de l']avion de ligne ukrainien , écrit l'agence officielle Irna, citant le ministre iranien des Affaires étrangères adjoint, Mohsen Baharvand.

La partie du rapport canadien qui critique l'aspect technique du rapport [d'enquête iranien sur [la catastrophe aérienne] est injustifiée et inacceptable. Une citation de :Mohsen Baharvand

Le vol PS752 Téhéran-Kiev du transporteur aérien Ukraine International Airlines (UIA) a été abattu par deux missiles le 8 janvier 2020 peu après son décollage avec 176 personnes à son bord.

Les forces armées iraniennes avaient fini par reconnaître avoir abattu l'appareil par erreur trois jours après le drame.

Un climat tendu

Les forces iraniennes se trouvaient en état d'alerte maximale après avoir attaqué une base utilisée par l'armée américaine en Irak. La République islamique avait attaqué la base américaine en réplique à l'élimination, cinq jours plus tôt, du général Qassem Soleimani, artisan de la stratégie régionale de l'Iran, dans une frappe américaine à Bagdad.

Bien que le rapport canadien soit très critique à l'endroit de Téhéran, rien ne permet de conclure à un acte prémédité, concède le rapport publié jeudi.

Les faits sont clairs : l'Iran est responsable de la mort de 176 innocents. Une citation de :Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères du Canada

Élaboré par des experts canadiens à partir des informations accessibles, le rapport canadien juge que le compte rendu officiel des événements fourni par l'Iran est trompeur et superficiel .

Les pays touchés par l'écrasement du vol PS752 attendent toujours la réponse de Téhéran au sujet de leurs demandes d'indemnisation.

L'Organisation de l'aviation civile iranienne (CAO) avait blanchi ses forces armées dans son rapport final dévoilé en mars dernier.

De son côté, l'Ukraine avait dénoncé une tentative cynique de cacher les vraies causes et Ottawa avait qualifié le rapport iranien d' incomplet et sans preuve tangible .

La légitimité canadienne remise en doute

D'un point de vue légal, ils [les autorités canadiennes] ne disposent pas de l'autorité nécessaire à la production d'un rapport unilatéral et arbitraire ou de commenter un écrasement d'avion survenu à l'extérieur de son territoire, a avancé M. Baharvand.

L'Iran a rempli ses obligations en vertu du droit international et continue de les honorer , a déclaré M. Baharvand, ajoutant que son pays possédait suffisamment de documents et d'expertise pour être en mesure de fournir toutes les clarifications requises.

Le Canada n'a plus de lien diplomatique avec l'Iran ce qui rend le processus lent et complexe.

En mars, l'aviation civile iranienne avait imputé l'écrasement au mauvais alignement d'un radar et à l'erreur d'un opérateur de la défense aérienne. Téhéran a inculpé dix personnes en lien avec la tragédie aérienne.