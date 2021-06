Des Manitobains toujours atteints du syndrome post-COVID-19 

Katie Kitchen, une femme de 33 ans de Winnipeg, qui mène une vie active a contracté la COVID-19 il y a six mois.

Depuis, elle a toujours de la difficulté à respirer, ne peut plus faire d’exercice et doit constamment mettre ses poumons au repos.

Ma santé me semble hors de contrôle en ce moment. Je ne sais jamais d’un jour à l’autre comment je vais me sentir , explique Mme Kitchen.

Soins communs Manitoba décrit le syndrome post-COVID-19 comme une situation dans laquelle des personnes n’ont pas été rétablies quatre semaines ou plus après avoir contracté le virus.

Un porte-parole de l'organisme affirme que plus de 12 000 personnes dans la province ont vécu cette situation, soit environ 22 % de tous les cas de COVID-19 signalés au Manitoba en date du 22 juin.

Mme Kitchen, qui croyait être malade pendant quelques semaines après avoir contracté la maladie, fait maintenant une batterie de tests et de démarches pour comprendre pourquoi elle souffre encore des symptômes de la COVID-19 et comment elle pourrait entièrement en guérir, sachant qu’elle n’est plus porteuse du virus.

Elle a, entre autres, passé des tests à la clinique post-COVID-19 à l’Hôpital de Winnipeg et est maintenant suivie par une équipe du programme de réhabilitation pulmonaire au Centre Deer Lodge de Winnipeg.

Des patients plus jeunes pour des suivis pulmonaires

Dana Kliewer, physiothérapeute au Centre Deer Lodget, qui travaille pour le programme de réadaptation pulmonaire, indique qu’avant la pandémie la clinique suivait généralement des patients dans la cinquantaine qui ont des maladies chroniques.

Or, depuis décembre 2020, 83 personnes souffrant du syndrome post-COVID-19 y ont été reçus, toutes au début de la trentaine.

Ces dernières disent souffrir de fatigue extrême, de maux de tête et d’étourdissements, notamment.

Après une évaluation initiale, Mme Kliewer commence par un travail de respiration de base avec les patients avant de les soumettre à des exercices du programme de réadaptation.

On peut ainsi voir leur fréquence respiratoire et leur façon de respirer. La respiration est un outil puissant pour donner à la personne un peu plus de contrôle sur son système nerveux et sur la façon dont elle se sent , explique-t-elle.

Elle croit qu'il faut continuer la recherche pour mieux comprendre le syndrome post-COVID-19 afin de mieux pouvoir y faire face.

Tanya Kozera est la directrice des services cliniques au Wellness Institute de Winnipeg. Photo : Avec la gracieuseté de / Wellness Institute

Du côté du Wellness Institute, situé avenue Leila, à Winnipeg, un programme de réadaptation et de rétablissement post-COVID-19 a été créé en mars dernier par le truchement de sa clinique privée. Sa directrice, Tanya Kozera, estime que deux ou trois nouveaux clients s’y inscrivent chaque semaine.

On voit encore des personnes frappées par la deuxième vague de COVID-19. La troisième vague frappe encore des personnes en âge de travailler. Je pense que nous allons encore être occupés dans les prochains mois , dit-elle.

Katie Kitchen indique que la majorité des tests qu’elle a réalisés n'ont révélé aucune anomalie. Elle espère qu’il y aura plus de sensibilisation faite autour du syndrome post-COVID-19 et du soutien à apporter aux personnes qui en souffrent.

En attendant, elle encourage les gens à se faire vacciner : Parce qu’un vaccin a des chances de vous éviter ce que j’ai vécu.

Avec les informations d'Alana Cole