Nemaska Lithium : Donald Martel confirme que le procédé sera différent

On m’a confirmé que le procédé était différent. J’ai rencontré les promoteurs de Nemaska Lithium et le procédé est différent ça, c’est un fait , a-t-il affirmé sur les ondes de Toujours le matin.

Donald Martel n’était toutefois pas en mesure de préciser les modalités de ce nouveau fonctionnement.

Un peu plus tôt cette semaine, des sources anonymes près du dossier ont fait part de leurs craintes quant à la nouvelle mouture de Nemaska Lithium.

Selon elles, l’entreprise pourrait produire du carbonate de lithium, une substance beaucoup plus polluante que l’hydroxyde de lithium qui devait être produit à l’usine de Shawinigan.

Le mode de transformation est différent, mais on a un projet de zone d'innovation pour le parc industriel de Bécancour et on veut vraiment décarboniser la grande entreprise, c’est notre objectif , indique cependant le député de Nicolet-Bécancour qui assure que le processus fera l’objet d’une évaluation environnementale.

Il critique également ces sources anonymes, les accusant de vouloir faire dérailler le projet. Il précise que ce n’est pas la première fois que des entreprises souhaitant s’installer dans le parc industriel de Bécancour essuient des critiques.

On dirait qu’il y a des gens qui n’aiment pas ça des gros projets, mais c’est ça qui est très favorable à une économie plus forte , précise-t-il.

De son côté, la commissaire industrielle de Bécancour Julie Boulet précise n'avoir jamais entendu parler de ce changement de procédé.

Elle affirme aussi avoir reçu un courriel de la part de la haute direction de Nemaska Lithium indiquant que les informations révélées par les sources anonymes contenaient des « faussetés ».

Par ailleurs, Donald Martel était présent à la manifestation de solidarité du 24 juin dernier.

Il assure vouloir travailler avec différents acteurs du milieu, comme le député fédéral François-Philippe Champagne, afin d'aider au développement économique de Shawinigan.