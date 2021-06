Pensionnats pour Autochtones : Marc Miller appelle la population à s'éduquer

Ce pensionnat, situé dans la vallée de la Qu'Appelle, a été géré, de 1899 à 1997, par l'Église catholique romaine.

Jeudi, les membres de plusieurs communautés autochtones se sont exprimés pour demander au gouvernement fédéral de prendre des mesures concrètes pour rétablir la justice. Les leaders autochtones réclament, par ailleurs, une enquête publique.

Ces 751 tombes s’ajoutent aux 215 restes d’enfants retrouvés dans un pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique, le mois précédent.

Des membres de la Première Nation de Cowessess effectuent une fouille radar sur le site de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval, en Saskatchewan. Photo : Gracieuseté de la Première Nation de Cowessess

Marc Miller, député de Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs et ministre fédéral des services aux Autochtones, se dit attristé par cette nouvelle découverte tragique.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, il a voulu rappeler l'appui indéfectible du Canada auprès des communautés autochtones dans le deuil .

C'est le Canada comme gouvernement qui est responsable en partie, avec l’église, de tout ça. C'est difficile de rentrer avec nos grands sabots et dire à tout le monde quoi faire , soutient le ministre Miller. Heureusement, les conclusions de la Commission de vérité et réconciliation disent que c'est les communautés elles-mêmes qui doivent prendre le leadership et qu’on doit les appuyer. Et c’est ça qu'on va faire. En arrière-plan, on travaille avec eux, alors qu’ils établissent d’abord leur protocole.

M. Miller dit que le gouvernement fédéral va continuer d’offrir un appui financier et logistique pour permettre aux communautés de vivre leur deuil.

Ce serait mentir que de dire que le pays est prêt pour ce genre de choc , ajoute-t-il. On n’a pas toutes les réponses. Imaginez-vous être leader dans la communauté, avec des gens qui ne veulent même plus en parler […] imaginez le traumatisme .

Le ministre dit constater encore de l’ignorance auprès de ses pairs et souhaite que tous prennent le temps de s’informer sur ce douloureux chapitre du pays.

Il faut constater qu'il y a beaucoup d'ignorance au fait autochtone, mais aussi au sujet des pensionnats […]. C’est un moment très dur, oui c'est une opportunité de s'éduquer , croit-il.

Annuler la fête du Canada?

Depuis la découverte des restes de 251 enfants sur le terrain d'un ancien pensionnat pour Autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique, des voies s’élèvent pour exiger l’annulation des célébrations du 1er juillet.

Afin de rendre hommage aux victimes et aux peuples autochtones, le grand chef du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg, John Boudrias, croit que la fête du Canada devrait être un moment de recueillement et non de célébration.

John Boudrias, nouveau grand chef du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg Photo : Courtoisie

Je vais vous dire bien franchement, cette année, c’est presque impossible pour la fêter , soutient le grand chef.

J’ai toujours fêté le premier juillet, sauf que cette année, ça ne me dit pas, c’est presque impossible. C’est semblable à n'importe quel deuil, on n’irait pas fêter pendant un deuil. Une citation de :John Boudrias, grand chef, Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg

Le ministre Miller croit que la fête du Canada serait une occasion idéale pour engager une réflexion avec les communautés autochtones qui ne se sentent pas Canadiens , mais aussi avec toute la population en générale.

Des groupes comme l’organisme Assembly of 7 Generations demandent l’annulation de la fête du Canada.

Ce n’est pas trop demandé. C’est une seule journée où on est en deuil ensemble et pendant laquelle on regarde réellement la vérité sur l’histoire du Canada et où on célèbre les communautés autochtones, car nous avons traversé tant d’épreuves , explique Gabrielle Fayante, co-fondatrice de l’organisme Assembly of 7 Generations. Si tu avais un ami ou un membre de ta famille qui venait de mourir et que tu venais d’assister à ses funérailles, tu ne sortirais pas célébrer le jour même.

C’est très important pour les Canadiens de penser à leurs relations avec les communautés autochtones et comment le Canada s’est construit sur l’oppression et le génocide des communautés autochtones. Une citation de :Gabrielle Fayante, co-fondatrice de l’organisme Assembly of 7 Generations

Mme Fayante organise la marche CancelCanadaDay dans la capitale fédérale, le 1er juillet prochain. Un événement qu’elle décrit comme pacifique, rempli de larmes et de chagrin, mais aussi de solidarité.

Beaucoup de ces enfants n’ont jamais rien célébré. Ils ont été mis dans ces écoles résidentielles qui étaient des prisons [...] Consacrons-leur une journée où on met notre fierté de côté et où on célèbre leurs vies , propose-t-elle.

La Ville d’Ottawa a annoncé, vendredi, par voie de communiqué, qu’elle appuie la Coalition autochtone d’Ottawa, en discussion avec les Premières Nations hôtes, afin de tenir un feu sacré sur la place Marion Dewar de l’hôtel de ville, le lundi 28 juin.

Ce sera un lieu de guérison autochtone, où les gens pourront se réunir ou s’approcher seuls, prier, réfléchir, guérir, faire des offrandes et tisser des liens entre eux et au-delà , écrit la Ville dans un communiqué.

Le feu sacré commencera par une cérémonie tenue par les aînés au lever du soleil et se poursuivra jusqu'à environ 13 h.

Avec les informations de Nafi Alibert