Les Jeux de l’Acadie lancent une plateforme virtuelle pour les jeunes

La Société des Jeux de l’Acadie présente en fin de semaine une nouvelle plateforme virtuelle à l’intention de la jeunesse acadienne et qui servira à plusieurs choses.

Nommée l’UNIvers d’Acajoux, la plateforme accessible par téléphone intelligent, tablette électronique et ordinateur doit tout d’abord rassembler les jeunes d’une autre façon qu’en personne.

Les jeunes pourront s’y inscrire, créer un avatar et explorer une grande place et un stade virtuels comptant trois loges principales consacrées respectivement à des activités de leadership, de sports et de culture.

Chaque délégation aux Jeux de l’Acadie disposera aussi de sa propre loge dans l’UNIvers d’Acajoux pour des activités de formation, des conférences de presse, des jeux-questionnaires, etc.

Les jeunes pourront aussi socialiser, jouer à des jeux interactifs, assister à des spectacles.

Les organisateurs souhaitent que l’UNIvers d’Acajoux soit très présent dans l’esprit du public.

Pendant la pandémie, les jeunes ne pouvaient pas se voir. Comme je l’ai dit au tout début, pour la Société des Jeux de l’Acadie, pour les Jeux de l’Acadie, c’est important d’être un élément rassembleur pour cette jeunesse acadienne là quand même. Il faut avouer que nous, comme adultes, on a eu des temps difficiles pendant la pandémie. Mais je pense que les jeunes, j’essaie de me mettre dans leurs souliers de temps en temps, ça n’a pas été évident , explique le directeur général de la Société des Jeux de l’Acadie, Luc Arseneau.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La 40e Finale des Jeux de l'Acadie dans la région de Grand-Sault en 2019, avant la pandémie, a attiré des centaines de jeunes. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Pour la Société des Jeux de l’Acadie, la grande famille des Jeux de l’Acadie, c’est un projet un peu hors de l’ordinaire, hors norme si on veut l’appeler comme ça, mais on est très, très fier de ça. C’est un truc qui va nous servir aussi à l’année. [Ce] week-end, on va avoir beaucoup d’activités pour l’ouverture officielle , ajoute Luc Arseneau.

Les activités proposées dans l’UNIvers d’Acajoux seront très courtes pour éviter que les jeunes passent trop de temps devant un écran.

Avec des renseignements de François Le Blanc