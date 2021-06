Le chef conservateur Éric Duhaime sonde ses appuis dans l’Est

Une vingtaine de militants sont allés à sa rencontre à Matane où, selon lui, son parti compte une centaine de membres.

En entrevue à Bon pied bonne heure!, Éric Duhaime a dit vouloir écouter ce que les gens des régions ont à dire afin de s'en inspirer pour bâtir son parti et alimenter sa plateforme électorale.

Selon lui, le Parti conservateur du Québec a le vent dans les voiles.

Le Parti conservateur d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui d’il y a sept mois où on comptait 700 membres , avance celui qui est d’abord connu en tant qu’animateur et chroniqueur.

Selon M. Duhaime, le PCQParti conservateur du Québec compterait plus de 15 000 membres aujourd’hui.

C’est le parti qui a connu la meilleure croissance et qui a le plus grand nombre de donateurs. En plus, on est passé de 1 % à 8 % dans les intentions de vote, selon un sondage Angus Reid , précise-t-il.

Selon le site Québec 125, les intentions de vote pour les conservateurs du Québec se situent à 6,5 % avec plus ou moins 2,8 % de marge d’erreur.

Aux dernières élections provinciales, en 2018, le Parti conservateur du Québec avait obtenu 1,46 % des voies et s'était classé derrière le Parti vert du Québec.

Vers une élection à cinq partis?

Pendant son passage dans la région, Éric Duhaime s'est dit impatient de se lancer dans la prochaine campagne électorale. Ce sera une élection particulièrement intéressante, estime-t-il. On n’a jamais vécu ça, une élection avec cinq partis. Tout le monde devrait se réjouir qu’il y ait plus de choix.

Éric Duhaime se réjouit par ailleurs du passage de l’ex-caquiste Claire Samson dans les rangs conservateurs. Maintenant, nos idées vont pouvoir se faire entendre à l’Assemblée nationale, pas juste dans la rue et les réseaux sociaux. C’est plus sain en démocratie , estime-t-il.

Claire Samson a décidé de faire équipe avec Éric Duhaime au sein du Parti conservateur du Québec (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le chef table aussi sur une forte opposition dans la rue à la gestion de la pandémie. Il qualifie les mesures sanitaires d' extrémistes .

Éric Duhaime poursuit sa tournée vendredi à Sainte-Anne-des-Monts et à Gaspé.