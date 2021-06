Apaiser les craintes liées aux risques de myocardites pour les jeunes vaccinés

La protection contre la COVID-19 obtenue grâce au vaccin l’emporte grandement sur les risques d’inflammation du muscle cardiaque, insiste la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19.

La Dre Joss Reimer veut ainsi rassurer la population après que les Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC) eurent signalé un lien probable entre les vaccins de Pfizer et de Moderna et de rares cas d’inflammations au niveau du cœur chez des adolescents et de jeunes adultes.

Je sais que quand on entend parler du cœur qui enfle, ça peut être épeurant , a indiqué Dre Reimer.

Elle a toutefois ajouté que 95 % des cas de myocardite et de péricardite répertoriés aux États-Unis étaient bénins. Ces derniers ont pu être guéris grâce à de l’ibuprofène et sans que le patient en garde des séquelles.

La médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés du Manitoba indique que le nombre de cas identifiés aux États-Unis est si bas que ce n’est pas une évidence à savoir si c’est vraiment relié au vaccin.

Elle fait également savoir qu’au Canada les cas de myocardite reliés à des gens vaccinés sont moindres que ceux survenant dans la population en général.

Aux États-Unis, en date du 11 juin, 323 cas de myocardites et péricardites ont été confirmés chez des personnes de 29 ans ou moins vaccinées avec les produits de Pfizer ou Moderna, qui ont en commun de reposer sur la technologie de l’ARN messager. En tout, 80 % des cas étaient guéris au moment du signalement.

Joss Reimer est la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Pour mettre ces données américaines en perspective, Dre Reimer a fait un parallèle avec le Manitoba.

Ainsi, sur la base de ces chiffres, parmi les hommes de 18 à 24 ans qui auraient reçu deux doses de vaccin, 3 auraient fait une myocardite, mais la vaccination aurait prévenu 840 cas de COVID-19 et 37 hospitalisations.

Chez les filles de 12 à 17 ans, il y aurait eu 5 cas de myocardite, mais la vaccination aurait prévenu 945 cas de COVID-19 et 26 hospitalisations.

La Dre Reimer a d’ailleurs rappelé qu’une myocardite pouvait survenir à la suite d’une infection virale comme la COVID-19.

Toutefois, elle conseille aux gens de tout âge, qu’ils soient vaccinés ou pas, de toujours consulter le corps médical s’ils souffrent d’une douleur soudaine à la poitrine, un souffle court inhabituel ou encore si leur rythme cardiaque est anormalement élevé.