Sols asséchés et cultures endommagées malgré les dernières précipitations en Saskatchewan

Selon le dernier rapport sur les cultures de la province, le ministère de l’Agriculture indique que les sols s'assèchent rapidement et que les cultures sont endommagées. Par ailleurs, l'arrosage des champs avec des herbicides est retardé en raison des vents forts et secs dans de nombreuses régions.

La plupart des agriculteurs ont besoin de plus de pluie, surtout dans les régions du sud et du centre-ouest de la province. Elle est nécessaire pour soutenir la croissance des cultures et des pâturages , indique le rapport.

Inquiétudes des agriculteurs

Certains producteurs s'inquiètent de leur capacité à subvenir aux besoins de leur bétail cet été, si cette sécheresse se poursuit.

Même si certaines régions sont chaudes, des cas isolés de gel au sol ont été signalés dans les régions du nord et du centre. Ce gel inquiète particulièrement les producteurs de canola.

Cependant, le développement des cultures dans la plupart des régions est à un stade normal pour cette période de l'année, note le ministère.

Avec les informations de Yasmine Ghania