La pandémie est sous contrôle en Estrie

Le directeur de la santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier expliquait au micro de l’émission Par ici l’info que les données épidémiologiques permettent d’affirmer que la pandémie est sous contrôle

Avec très peu de cas encore aujourd’hui (vendredi), la troisième vague est vraiment au plus bas. Au Québec, nous sommes en bas de 100 cas, nous espérons que les partys des derniers jours ne feront pas repartir les cas à la hausse , indique le Dr Poirier.

Il remarque que la transmission du virus de la COVID-19 est très bas.

Même si les gens sont passés en bleu-blanc-rouge avant de passer au vert, nous espérons que ces rassemblements qui atteignaient 20 personnes avant le temps feront en sorte qu’il n’y aura rien de malheureux , mentionne le directeur de la santé publique en Estrie.

Il invite la population à poursuivre les efforts de vaccination.

Dans plusieurs catégories d’âge, la plupart des gens ont reçu une première dose, mais il y a encore des gens qui sont susceptibles de faire la maladie. Les déplacements interprovinces et vers les États-Unis vont reprendre, alors il faut continuer les efforts , signale le Dr Alain Poirier.

Il rappelle qu’une inquiétude demeure relativement au variant Delta.

Il est plus transmissible. De là la notion d'immunité à 75 %. Il faut garder certaines mesures pour éviter la transmission du variant Delta. Ce variant nous demande d'être vacciné à plus de 75 %. Sans mesure, le variant va trouver son chemin à travers le 25 % qui n’est pas vacciné. On espère que plus le taux de gens vacciné va continuer à grimper. Oui ça va bien, mais il faut se faire vacciner. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Il signale que les mesures sanitaires vont être réduites au cours des prochaines semaines, mais certaines vont rester.