Les Québécois vaccinés à 2 doses peuvent délaisser le masque et la distanciation

Le Québec continue son déconfinement et s'en tient au plan de match : comme prévu, de nouveaux allègements entrent en vigueur vendredi dans la province, où les personnes doublement vaccinées peuvent désormais retrouver un semblant de normalité.

À compter de vendredi, le port du masque et la distanciation physique ne sont plus recommandés par la santé publique pour les Québécois qui ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et qui participent à un même rassemblement dans un domicile privé.

Cet assouplissement ne concerne toutefois qu'une petite partie de la population; seulement une personne sur cinq au Québec est jugée adéquatement vaccinée – avec deux doses, ou avec une seule dose dans le cas de ceux qui ont auparavant contracté la COVID-19.

Les Québécois n'ayant qu'une seule dose de vaccin ne sont toutefois pas en reste. Les amateurs de festivals pourront renouer avec les grands événements extérieurs, dont la capacité est limitée à 3500 personnes. Les participants, qu'ils soient debout (sans place fixe) ou assis à une place assignée, devront veiller à respecter la distanciation et porter un masque.

Les ciné-parcs qui se trouvent dans une région en zone jaune ou verte peuvent eux aussi accueillir un maximum de 3500 personnes.

Et pour ceux qui attendaient avec impatience le retour des tournois sportifs, voilà chose faite! Il est désormais possible d'organiser des compétitions, peu importe le palier d'alerte de la région. Ces tournois doivent avoir lieu à l'extérieur. En zone verte, la santé publique limite le nombre de spectateurs à 50 par plateau.

Prochaine étape du déconfinement : le passage au vert dans toute la province, le 28 juin. Les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de l'Estrie, de Lanaudière, des Laurentides, de Laval, de la Montérégie, de Montréal et de l'Outaouais délaisseront alors le palier de préalerte.

Dès lundi, les Québécois qui y résident pourront donc se rassembler à 10 personnes d'adresses différentes à l'intérieur, et à 20 personnes à l'extérieur, comme dans une cour arrière, en plus de profiter d'autres allègements des mesures sanitaires.