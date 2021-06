Des équipes albertaines se joignent à l'effort de lutte contre les incendies de forêt

Un groupe de 84 pompiers forestiers et de membres du personnel de gestion des feux de forêt est arrivé de l'Alberta pour aider à combattre les incendies dans le Nord-Est de l'Ontario.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario affirme que 181 pompiers forestiers de l'Alberta et de la Colombie-Britannique appuient les gardes-feux ontariens.

Les pompiers forestiers ont subi un test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée lundi et ont reçu une présentation avant d’être déployés.

Nous avons eu une activité assez active sur certains de nos plus gros incendies dans la région du Nord-Est au cours de la fin de semaine , affirme Isabelle Chenard, agente d'information sur les incendies du ministère.

En date du 24 juin, il y avait neuf feux de forêt actifs dans le Nord-est et vingt-cinq dans le Nord-ouest.

Les feux d’envergure comprennent:

Le feu de forêt de Kirkland Lake numéro 6, contenu à 100 hectares. Il est situé à cinq kilomètres au nord de la route 66, près de la Première Nation Matachewan.

Le feu de forêt de Cochrane numéro 15, contenu à 140 hectares. Il est situé à 50 kilomètres à l’est de Cochrane.

Le feu de forêt Fort Frances 47, situé à environ 3 kilomètres au nord-ouest de la Première Nation Naicatchewenin, également connue sous le nom de Northwest Bay. L’incendie a pris de l’ampleur et s’étend maintenant sur 430 hectares et demeure non maîtrisé.

Le plus grand incendie est Cochrane 13, à environ 120 kilomètres au nord-est de la ville de Cochrane. Les équipes de lutte le maintiennent à 300 hectares.

Les conditions d'incendie diffèrent dans le Nord

Le printemps chaud et sec a été un défi pour les équipes de pompiers forestiers, indique Isabelle Chenard, mais le temps plus frais et les pluies récentes ont aidé.

Lorsque nous avons des précipitations soutenues sur plusieurs jours, cela aide à réduire l'intensité des incendies et ce fut le cas dans le Nord-Est , affirme Mme Chenard.

Les photos aériennes de Cochrane 13 prises avant et après les pluies de cette semaine montrent une réduction importante de sa taille en seulement quatre jours.

Une photo aérienne de l'incendie Cochrane 13, le 22 juin. Quelques jours de pluie ont aidé les équipes de lutte contre les incendies de forêt. Photo : Tom Cox/ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario

Mais ces systèmes météorologiques provoquent souvent des orages qui peuvent déclencher des incendies par la foudre.

Parfois, les incendies peuvent brûler à l'intérieur d'un arbre ou dans le sol de la forêt pendant plusieurs jours. Et lorsque les conditions se réchauffent et que les vents se lèvent, nous trouvons certains de ces feux causés par la foudre , souligne Mme Chenard.

Le feu le plus important du Nord-Ouest est Sioux Lookout 17, qui s'étend sur 630 hectares. Il est situé à environ 85 kilomètres au nord de Sioux Lookout et n'est pas maîtrisé.

Certaines des équipes de pompiers en visite se déplaceront vers le Nord-Ouest cette semaine, précise Mme Chenard.

Plus d’incendies que la moyenne

En date du 24 juin, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a signalé 404 incendies dans tout l'Ontario, comparativement à 166 en 2020. La moyenne cumulative sur 10 ans est de 244.

Les conditions chaudes et sèches expliquent en partie pourquoi les chiffres de cette année sont plus élevés, mais le ministère a également augmenté ses vols de surveillance des incendies depuis le début de 2020.

Cela signifie que les équipes peuvent détecter les incendies plus tôt et peuvent les contrôler et les éteindre alors qu'ils sont encore petits.

Le volume de terres brûlées cette année le reflète, souligne Mme Chenard. Quelque 28 826 hectares ont brûlé jusqu'à maintenant cette année, soit seulement environ la moitié de la moyenne de la dernière décennie de 55 575 hectares.

Le ministère laisse souvent brûler les feux éloignés, mais il les surveille régulièrement afin que ses équipes puissent intervenir au besoin.

La saison des incendies en Ontario s'étend du 1er avril au 31 octobre de chaque année.

Pendant cette période, il existe des restrictions provinciales sur le brûlage à l'extérieur et les municipalités adoptent souvent des interdictions locales de faire des feux.