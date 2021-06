Quatre personnes sur cinq sont vaccinées contre la COVID-19 à l’Î.-P.-É.

En date du 23 juin, 112 679 Prince-Édouardiennes et Prince-Édouardiens âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une injection, ce qui représente 80,1 % de cette population.

La province sera ainsi en mesure d’avancer à la prochaine phase de son plan de déconfinement ce dimanche 27 juin.

Selon la Dre Heather Morrison, la priorité de la province sera désormais d’assurer qu’au moins 50 % de la population admissible de l’île reçoivent les deux doses du vaccin avant le 28 juillet. Photo : Radio-Canada

Cette cible a été atteinte un peu avant la deuxième étape du plan provincial, grâce à une livraison supplémentaire de vaccins et à l’expansion du programme d’immunisation dans les pharmacies.

L’île a reçu un lot supplémentaire de 35 000 doses en juin, ce qui a porté le total de vaccins livrés à 66 000 doses pour le mois courant.

Selon la médecin hygiéniste en chef de l’île, la Dre Heather Morrison, la plupart de ces vaccins sont produits par le fabricant Moderna.

Ce type de vaccin est inoculé dans les cliniques de vaccination du gouvernement et dans les pharmacies participantes au programme provincial d'immunisation.

Mercredi, 14 nouveaux établissements ont allongé la liste des pharmacies participantes en portant à 26 le total d’établissements pouvant administrer le vaccin.

Marion Dowling, cheffe des soins infirmiers de l'Île-du-Prince-Édouard, au Centre Eastlink de Charlottetown, l'un des lieux de vaccination contre la COVID-19. (ARCHIVES) Photo : CBC / Laura Meader

Des failles dans le système de rendez-vous

La province tente maintenant de corriger des failles dans son système de prise de rendez-vous pour la deuxième injection.

Selon la cheffe des soins infirmiers de l’île, Marion Dowling, certains Insulaires n’auraient pas reçu les messages ou les appels automatiques pour confirmer leur deuxième dose.

Nous avons des problèmes avec la façon dont les gens sont informés. Parfois, ces notifications vont aux messages indésirables ou les gens ne comprennent pas les messages automatiques. Une citation de :Marion Dowling, cheffe des soins infirmiers de l’île

Les rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin sont fixés par la santé publique ou par l’une des pharmacies participantes. Pour recevoir la première dose, les Insulaires devaient effectuer, par eux-mêmes, leur prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone.

Les Insulaires qui ont reçu leur première dose entre mars et avril, mais qui n’ont pas encore été contactés pour la deuxième injection, devraient communiquer avec la Santé publique, selon Marion Dowling.

Le Centre sportif Eastlink a été adapté à la fin mars pour accueillir l'un des centres de vaccination de la province. Photo : CBC / Tom Steepe

Une possible ouverture hâtive au Canada

La médecin hygiéniste en chef ajoute que si la province atteint cette cible bien avant la fin juillet, certaines dates et des consignes du plan de déconfinement pourraient changer.

Il est possible que la province devance notamment l'ouverture des frontières au Canada et la levée de certaines règles liées au port du masque.

À l’heure actuelle, 16,9 % des résidents de la province sont entièrement vaccinés contre la COVID-19.

Le mélange des vaccins à ARN messager

La cheffe des soins infirmiers de l’île, Marion Dowling, a déclaré, cette semaine, que l’île a récemment commencé à mélange l'administration des deux vaccins à ARN messager.

Certaines personnes qui ont reçu une première dose du vaccin Pfizer peuvent désormais recevoir le vaccin de Moderna comme deuxième dose.

Néanmoins, Marion Dowling a fait état d’Insulaires qui auraient refusé la proposition de mélanger ces vaccins en craignant une réduction d’efficacité.

Les deux vaccins sont efficaces, et nous voulons immuniser entièrement les Insulaires le plus rapidement possible. Une citation de :Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’île

La Dre Heather Morrison se veut rassurante quant à l’efficacité de cette pratique. Elle rappelle que le mélange de ces vaccins est recommandé par le Comité consultatif national de l’immunisation du Canada.

Les vaccins de Pfizer et Moderna sont le même type vaccin ARN messager, et ils attaquent la même protéine qu’on retrouve dans le coronavirus , explique-t-elle.