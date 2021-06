Le casino Caesars et Unifor réclament la réouverture des installations de Windsor

Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas être ouverts à 50 % de notre capacité, soit 5000 personnes à la fois , indique David Cassidy, président de la section locale 444 d'Unifor.

Mercredi, le premier ministre Ford a annoncé que la province passera à l'étape 2 du plan provincial de réouverture le 30 juin, soit deux jours plus tôt que prévu.

Mais les casinos et autres maisons de jeu ne seront pas autorisés à ouvrir avant la troisième étape de ce déconfinement qui ne doit pas survenir avant la fin juillet.

M. Cassidy dit avoir parlé avec un certain nombre de responsables politiques à ce sujet, dont le premier ministre Doug Ford, le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy, le ministre du Travail Monte McNaughton et trois députés locaux.

La réalité, c'est que l'ouverture anticipée de deux jours, c'est de la poudre aux yeux. Nous ne devrions pas être là où nous sommes aujourd'hui, d'après les chiffres. D'après toutes les exigences, nous avons fait preuve de diligence raisonnable ici dans Windsor-Essex , déclare M. Cassidy.

Faire revenir des employés mis à pied

Selon Dave Cassidy, le syndicat travaille avec la direction du casino pour faire revenir certains des 2200 travailleurs qui ont été mis à pied pour leur faire suivre une formation en vue de la réouverture.

Pour l'instant, il dit ignorer le nombre d'employés nécessaires pour doter le casino de 50 % de sa capacité.

Lorsque les employés seront rappelés pour reprendre le travail, il ne s'agira pas d'un rappel complet, car la réouverture ne sera pas complète, et les niveaux de dotation en personnel indiqueront ce dont l'établissement a besoin , a déclaré M. Cassidy.

De son côté, le casino affirme qu'il a mis en place des mesures de sécurité identiques à celles prises lors de la brève ouverture de l'établissement en octobre dernier et qu'il peut rouvrir en toute sécurité.

Le député néo-démocrate de Windsor-Ouest, Brian Masse, affirme pour sa part soutenir les efforts du casino pour ouvrir plus tôt en raison de la qualité de la formation, de la sécurité et des opérations de nettoyage mises en place.

Je suis pour qu'il soit considéré comme un modèle indépendant , explique-t-il.

Pari sportif unique

Cette demande du casino et du syndicat survient alors que mardi le Sénat a approuvé le projet de loi C-218 qui modifie les dispositions du Code criminel concernant les paris sportifs.

Le projet de loi permet de parier sur des parties uniques de football, de hockey et d'autres sports au Canada.

Dave Cassidy et le député Brian Masse sont tous deux satisfaits du vote.

Je suis simplement heureux que nous l'ayons fait maintenant. J'aurais aimé le voir avant que les États-Unis n'agissent, car cela aurait signifié plus d'emplois et aussi plus de tourisme et d'investissements , commente Brian Masse.

C'est un dossier vieux de 10 ans sur lequel nous avons mis la main depuis un moment , précise de son côté Dave Cassidy

Le projet de loi doit encore recevoir la sanction royale pour devenir une loi.

Avec des informations de CBC