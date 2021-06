Un joueur du Rouge et Noir d'Ottawa exclu de l'équipe après des accusations non fondées

Chris Larsen, le joueur du Rouge et Noir d'Ottawa accusé sur les réseaux sociaux, mais jamais accusé formellement d'agression motivée par la haine à Toronto plus tôt ce mois-ci, est l'un des six joueurs exclus de l'équipe jeudi.

La décision de l'équipe de libérer Chris Larsen et cinq autres joueurs était uniquement pour des raisons de personnel et faisait partie de son processus annuel pour ramener l'effectif à la limite autorisée avant le début du camp d'entraînement , selon un porte-parole du Rouge et Noir d’Ottawa.

L’exclusion de M. Larsen fait suite à sa suspension de l'équipe après que le joueur de ligne défensive a été accusé sur les réseaux sociaux d'avoir participé au l’agression d'un membre d'une communauté LGBTQlesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer survenu au quai du traversier de Hanlan's Point, à Toronto le 5 juin.

Selon la police, des propos homophobes ont été tenus avant que la victime ne reçoive des coups de poing et de pied lui causant des blessures importantes.

M. Larsen a déclaré à CBCCanadian Broadcasting Corporation qu'il était allé à Hanlan's Point ce jour-là pour célébrer l'anniversaire d'un ami qui fait partie de la communauté LGBTQlesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer .

La police de Toronto a mené une enquête et a inculpé deux hommes en lien avec l'agression, Elijah McGibbon et Felix Tauveron, 24 ans.

Mauvais gars au mauvais endroit au mauvais moment

M. Larsen n'a pas été inculpé et son avocat, Calvin Barry, a déclaré que son client est innocent.

C'est quelque peu suspect , a déclaré Me Barry à propos de l’exclusion de M. Larsen des Redblacks jeudi. Il semble juste que le timing ne puisse pas être plus gênant, mais qu'allez-vous faire à ce sujet ?

M. Larsen a été repêché en 2019, mais n'est pas apparu dans un match avec l'équipe de la Ligue canadienne de football (LCF).

Me Barry a déclaré que le statut de son client dans la LCFLigue canadienne de football n'est pas clair, car la suspension de M. Larsen n'a jamais été levée, mais son client veut juste s'assurer qu'il peut poursuivre sa carrière de footballeur .

Me Barry a également déclaré qu'il existe un certain nombre de recours que son client peut poursuivre en termes de calomnie et de diffamation .

Ils avaient le mauvais gars qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment , conclut-il.

