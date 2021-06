Poursuite contre le CEPEO pour des allégations de racisme et de bulletins falsifiés

Un groupe de parents a décidé d’entamer une poursuite judiciaire contre le Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO), affirmant en avoir assez du traitement injuste que subiraient leurs enfants, ainsi que du manque de transparence dont seraient coupables les conseillers scolaires et des enseignants de l'École secondaire publique Omer-Deslauriers.

Dans leurs deux demandes en justice, ils allèguent que le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et les individus poursuivis à titre individuel auraient traité l'École secondaire publique Omer-Deslauriers différemment, en raison de la composition raciale de sa population étudiante, et qu’ils auraient aussi falsifié des bulletins de notes afin de dissimuler leurs méfaits.

La poursuite vise le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et notamment, son président, Denis Chartrand et sa directrice de l’éducation, Sylvie Tremblay, ainsi que le surintendant de l’école Omer-Deslauriers, sa directrice et plusieurs de ses enseignants.

Il y est affirmé que l’école Omer-Deslauriers n’est pas une priorité académique pour le conseil scolaire, étant donné que 90 % de ses élèves ne sont pas blancs.

Les parents ont l'impression qu'ils sont négligés, parce que leurs enfants viennent principalement d'horizons divers , a déclaré Me Yavar Hameed, l’avocat spécialisé dans les droits de la personne qui représente les trois parents derrière le recours judiciaire.

Aucune des allégations contenues dans les demandes en justice n’a toutefois été prouvée en cour.

Pas de chance équitable pour les élèves, disent les parents

À titre d’exemple du traitement qu’ils estiment injuste, les parents citent des élèves qui auraient été volontairement déplacés pour du rattrapage scolaire, après une évaluation diagnostique en mathématiques dont les parents jugent qu’il s’agissait surtout d’une méthode d’élimination .

En effet, les élèves de l’échelon local ne participent pas au Test provincial de mathématiques , est-il écrit dans une des demandes en justice. La direction se vantait d’avoir accompli un travail exceptionnel avec l’aide de l’équipe de soutien pour relever le niveau des élèves alors que toutes ses déclarations étaient tout simplement trompeuses.

Un grand nombre d'étudiants ont été poussés dans ce programme, à tort, plutôt que sur la base d'une évaluation approfondie , a déclaré Youcef Fouzar, l'un des parents cités comme plaignant dans le procès.

Un autre parent, Mourad Mazigh, affirme qu’après avoir découvert les difficultés de sa fille en mathématiques, l'école l’aurait volontairement induit en erreur pour qu’il ne se rende pas compte des manquements énormes concernant l’apprentissage de tout un groupe et particulièrement, celui de sa fille .

Le bulletin de sa fille aurait été falsifié afin de cacher le fait que les élèves n’ont pas étudié des domaines au complet et qu’ils ont accumulé au fil de tout ce temps, des lacunes graves dans leur apprentissage , peut-on lire dans la demande en justice.

Ils ne reçoivent tout simplement pas la bonne éducation, le bon apprentissage, et en même temps [les responsables de l'école] n'ont pas suffisamment de preuves d'évaluation , a déclaré M. Mazigh.

Ce dernier indique qu’avec d’autres parents, ils auraient fait part de leurs inquiétudes au directeur et au surintendant de l’école Omer-Deslauriers et qu’en retour, ils auraient été ostracisés et expulsés du conseil scolaire.

À ce stade-ci, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller devant les tribunaux pour défendre notre droit le plus fondamental , a-t-il déclaré.

Une poursuite symbolique

Les deux plaignants réclament chacun 35 000 $ de dommages, le montant maximal permis pour une demande déposée auprès de la Cour des petites créances, selon le règlement de la province. Mais selon leur avocat, l’argent n’est pas la motivation derrière cette poursuite.

Au contraire, ils ont fait part de leurs préoccupations depuis des années et ont décidé que la Cour des petites créances était désormais le meilleur moyen de responsabiliser le conseil et son personnel, a dit Me Hameed.

Il s'agit d'une poursuite symbolique contre un conseil scolaire très important et puissant , a déclaré l’avocat. Les parents recherchent une forme de responsabilisation de façon indépendante. Ils veulent que le conseil scolaire leur donne des réponses.

Dans une déclaration écrite, le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario a refusé de commenter l’affaire, expliquant que par respect pour le processus judiciaire , il n'émettra aucun autre commentaire.

Avec les informations de Giacomo Panico