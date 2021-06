Vague de chaleur potentiellement historique dans le nord de l’Alberta dès vendredi

Environnement Canada a émis un avertissement pour une vague de chaleur « prolongée et dangereuse » dans le nord et certaines parties du centre de l’Alberta. La canicule débutera vendredi et durera toute la semaine prochaine.

Les Albertains des régions suivantes peuvent s’attendre à des températures allant jusqu’à 40 degrés Celsius au début de la semaine prochaine :

Les districts municipaux de St. Paul, Lac La Biche et Smoky Lake ainsi que Cold Lake et Bonnyville

Le district municipal Yellowhead

Fort Chipewyan, la région de Wood Buffalo

Le district municipal Grande Prairie, Beaverlodge, Valleyview, Greenview

High Level, Rainbow Lake, Fort Vermilion, Mackenzie County

Hinton, Grande Cache

Le parc sauvage Willmore, le parc national de Jasper

Rivière Peace, Fairview, High Prairie, Manning

Slave Lake

Wabasca, Peerless Lake, Gift Lake, Cadotte Lake

Westlock, Barrhead, Athabasca

Whitecourt, Edson, Fox Creek, Swan Hills

Les températures devraient approcher 30 degrés Celsius vendredi après-midi, dépasser les 30 degrés d’ici dimanche et s’élever davantage au début de la semaine prochaine.

On ne prévoit peu ou pas de répit de la chaleur , indique l’avis. Les températures minimales prévues pour la nuit seront entre 15 et 20 degrés Celsius.

Il faut rester prudents

Le risque de problèmes de santé liés à la chaleur, tels que les coups de chaleur, augmentera.

Environnement Canada rappelle aux gens de prendre des précautions afin de protéger tout le monde qui les entoure, notamment en buvant beaucoup d’eau ou toutes autres boissons non alcoolisées et non caféinées afin de rester hydraté.

Ils recommandent également de privilégier les heures plus fraîches pour les activités extérieures et de toujours s'assurer que les enfants et les animaux ne soient plus dans le véhicule avant d’en sortir.

Les symptômes d’un coup de chaleur ou d’un épuisement dû à la chaleur peuvent comprendre des étourdissements, des évanouissements, des maux de tête, des nausées ou des vomissements, une respiration rapide, une soif extrême et une diminution de la production d'urine.